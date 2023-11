El Valencia CF siempre será la casa de Claudia Florentino, polivalente jugadora al poder competir tanto de central como de pivote defensivo, después de ser el lugar en el que empezó a dar sus primeras patadas a un balón de fútbol y donde busca dar un salto en su trayectoria deportiva seis años tras su salida al Fundación Albacete. La valenciana, a sus 25 años, se convirtió en uno de los flamantes fichajes del conjunto de Jesús Oliva al proceder del Real Madrid: club que, en septiembre de 2020 y en los últimos coletazos del mercado de fichajes, pagó 20.000 al Albacete para hacerse sus servicios.

Sin embargo, la vuelta de Claudia Florentino al Valencia no es más que un escenario en el que la defensa busca quitarse la espina de su última experiencia. Pese a la apuesta del conjunto blanco para incorporarla a su plantilla, su protagonismo fue menguando con el paso de las temporadas. Tras un primer año donde sumó 13 titularidades y tuvo presencia en partidos importantes en Champions, la presencia de Sousa, Ivana Andrés y Rocío Gálvez la relegaron en los planes madridistas, convirtiéndose en cuarta central y teniendo poca participación sobre el césped.

Ahora, su realidad es bien distinta. Su regreso a Paterna no fue un capricho. De hecho, una vez el Valencia se interesó en sus servicios, no dudó ni un instante en aceptar la propuesta. “Regresar a mi casa y al club que me vio crecer era lo que más ilusión me hacía. El Valencia CF es el sitio en el que quería estar y cuando se me presentó la oportunidad no lo dudé ni un segundo”, indicó en declaraciones a los medios oficiales del Valencia. Además de ser importante en los planes de Jesús Oliva, Claudia Florentino recibió la llamada de Montse Tomé el pasado mes de septiembre para sustituir la baja de Mapi León, siendo su primera vez con la Absoluta. En un gran estado de forma, la futbolista valenciana quiere llevarse los tres puntos en el Derbi Teika para demostrar que su vuelta a Valencia fue la mejor decisión para crecer como jugadora.