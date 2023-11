Real Madrid - Valencia: resumen, resultado y goles del partido en directo

Todavía falta para concer los onces oficiales del partido, pero recuperamos la rueda de prensa de Baraja antes del choque de esta noche: "Yo no tengo esa preocupación de todas las situaciones que se están generando. Vamos a Madrid a jugar un partido de fútbol, es para lo que trabajamos. No me preocupa nada más. Hacer un buen partido, competir bien y nada más. No voy a comentar nada porque ni leo ni puedo valorar".