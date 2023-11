El Valencia perdió muchos jugadores el pasado verano pero la mayoría de ellos fueron por descarte. Baraja tenía claro que había que hacer una limpieza y muchos futbolistas se marcharon por la puerta de atrás. Ese fue el caso de Cavani, Samu Castillejo e Ilaix Moriba, entre otros. Otros jugadores como Justin Kluivert o Samuel Lino sí contaban con el apoyo de la afición, que tenía claro que eran jugadores aprovechables y que tenían un hueco en Mestalla. Por eso es importante analizar qué tal le ha ido a los jugadores que se marcharon de la Ciudad Deportiva de Paterna el pasado verano.

Uno de los nombres que más dudas generó durante el verano era el de Cavani. No por la decisión de salir sino por el cómo. La realidad es que el jugador no había sido capaz de marcar ni un solo gol en todo 2023 con la camiseta del Valencia y se echó casi siempre la culpa a la claidad de los centros o al juego, más allá de que jugadores con minutos escasos como incluso Alberto Marí con apenas un ratito en la élite sí que fueron capaces de perforar la portería rival. El uruguayo tenía una ficha altísima y no estaba dando la talla y se decidió dar salida a un protagonista cuya pérdida además no generaba ningún contratiempo al Pipo. El delantero se marchó a Boca Juniors con la ilusión de ser importante en un fútbol menos exigente pero con el gran reto que es ganar la Copa Libertadores y no ha tenido el rendimiento esperado.

Castillejo y Racic, fracaso en el Sassuolo

Samu Castillejo era otro de los nombres que estaban apuntados en ese perfil de salidas. El jugador apenas lleva 8 partidos jugados en la Seria A pero solo ha sido titular en el 30 por cien de los partidos jugados. Hasta la fecha todavía no sabe lo que es marcar o asistir durante una temporada en la que el Sassuolo va décimo quinto a solo tres puntos del Cagliari, primer equipo que está en zona de descenso. Uno de los jugadores cuyo futuro estaba más que claro es Ilaix Moriba. El futbolista se marchó al RB Leipzig tras terminar la cesión con el Valencia CF y se ha dado un golpe de realidad. No dio la talla en el Valencia CF y no fue capaz de tener regularidad mostrando un nivel óptimo. De hecho, el único rato en el que sí realizó una gran actuación fue en la final de la Copa del Rey en la Cartuja dos temporadas atrás. Otro de los que se marchó al Sassuolo como Samu Castillejo fue Racic. El futbolista no está teniendo suerte ni mucho menos y fijándose en los minutos que ha disputado solo ha tenido presencia en una victoria de su equipo este año y fue ante el Hellas Verona donde jugó cuatro minutos. El resto, empates o derrotas.

Por su parte, Lato sí ha tenido muy buenas actuaciones con el Mallorca a pesar de los resultados colectivos, Kluivert no está teniendo oportunidades en Inglaterra y Nico no tiene protagonismo en Portugal. Dos que sí están jugando con regularidad son Yunus en el Milan y Cömert en el Nantes. Samuel Lino, que acabó cesión, también está dejando buenos momentos en el Atlético de Madrid.