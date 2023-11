El fútbol italiano sigue conmocionado por el 'Caso Apuestas' que implica a varias de las estrellas del país como Sandro Tonali y Nicoló Fagioli. Ambos jugadores ya han sido sancionados por las autoridades, mientras que el Nicolò Zaniolo por el momento tan solo está siendo investigado.

Ahora se ha sumado un nuevo nombre a las informaciones sobre las pesquisas de las autoridades italianas. Según asegura la prensa del país, Alessandro Florenzi también está bajo sospecha por "actividades ilegales de juego o apuestas". El ex valencianista tendrá que acudir a declarar a la Fiscalía en las próximas horas.

En este caso apostar no supone un delito en Italia para los futbolistas profesionales, siempre y cuando no lo hagan en encuentros de su deporte, en este caso, el fútbol. Por ejemplo tanto Fagioli como Tonali reconocieron haberlo hecho, mientras que Zaniolo no lo confirmó en su declaración.

Por el momento la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ya ha castigado deportivamente tanto al jugador del Newcastle como al de la Juventus. En el caso de Tonali, el joven centrocampista estará siete meses fuera de la competición, mientras que su compatriota estará diez meses. Fagioli ha sido sancionado más severamente al reconocer haber apostado en partidos de su equipo, aunque este no estuviera en el campo.

La duración de sendas sanciones provocará que una de las favoritas, Italia, pierda a dos futbolistas importantes como son Tonali y Fagioli de cara a la UEFA Euro del próximo verano. Ambos tienen que seguir también un tratamiento médico contra la ludopatía y dar charlas de concienciación.