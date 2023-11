Entrevista exclusiva a David Villa en SUPER: "Baraja ya era como un entrenador dentro del campo"

Han pasado ya varios años desde que colgó las botas, pero la ‘Villamanía’ continúa intacta. Al igual que otros futbolistas como su amigo Rubén Baraja apuntaron en la dirección de los banquillos incluso antes de finalizar sus carreras, el Guaje se mostró más interesado en el mundo empresarial y empezó a desarrollar lo que hoy es un proyecto fuerte y solvente bajo la marca ‘DV7’.

Su grupo engloba la representación, la apuesta por el fútbol base y la inversión en lugares como Benidorm, dónde ayer recibió el cariño de gente de muchas generaciones de enamorados del fútbol con los que se hizo fotos y quiénes firmó camisetas del Valencia CF, España o el CF Benidorm. Siempre hablando de la entidad de Mestalla en primera persona como un aficionado más, David Villa atendió a Superdeporte para analizar sus planes y la situación que vive el equipo al que más tiempo defendió como profesional dejando una huella imborrable en su corazón.

¿Qué objetivos tienes para el Benidorm? ¿Qué filosofía te gustaría implantar?

Seguir como venimos haciendo y como dijimos desde el primer día de la presentación cuando llegamos. Trabajar, intentar que la gente de Benidorm se siente orgullosa de tener un club de fútbol en la ciudad. Ir creciendo poco a poco. No tenemos prisa porque este es un proyecto a largo plazo pero sí es verdad que tampoco puede haber pausa. Sin prisa pero sin pausa. Intentar ir poco a poco tanto deportivamente como socialmente. Para nosotros este es un día muy importante. Que haya venido tanta gente refuerza lo que venimos trabajando y luego, en la parte deportiva, obviamente ir mejorando con el objetivo este año de lograr el ascenso, estamos en una buena posición y esperemos seguir así y lograrlo a final de año.

¿Qué has podido observar en estos primeros meses en el club? ¿Qué es lo que más te gusta de cómo se está trabajando?

Sobre todo la expectación que está generando el club. Lo que sabíamos de antemano, pero hasta que no lo puedes corroborar no lo sabes al cien por cien. A la gente de Benidorm le gusta el fútbol y estaba deseosa de tener un club con el que sentirse identificado. A nivel deportivo, la implicación de todos los jugadores, entrenadores... Toda la parte del fútbol, casi 600 futbolistas entre niños y niñas en la academia. No me gusta la palabra derrotismo ni éxito, ni un extremo ni otro, pero a día de hoy estamos muy contentos de cómo están yendo las cosas.

¿De dónde le nace a David Villa esa ‘vena’ empresarial?

Desde hace años en los últimos años de carrera en Nueva York con Víctor decidimos crear el ‘DV7 Group’ para ayudar al desarrollo del fútbol. Yo realmente no me veía, no me veo y creo que no me veré como entrenador ni presidente ni ligado a la estructura solo de un club. Me gusta disfrutar del fútbol en todos los sentidos. Ahora con el Benidorm, un club senior, pero también con las academias internacionales de ‘DV7’ y en la agencia de representación ayudando a los jugadores. La vedad es que estoy contento y feliz de tener varias cosas dentro del fútbol. Hago también de comentarista. Quería un poco eso cuando me retirara, tener el tiempo y la facilidad para dedicarme a varias cosas y por eso creamos ‘DV7 Group’ y estoy muy feliz por eso.

¿Qué importancia tiene tu paso por Nueva York para todo lo que ha venido después?

Ha sido muy importante porque hemos visto otra forma de ver las cosas. Sobre todo Víctor, mi socio, que ya llevaba toda la vida trabajando en este tema de marketing y de representación. Yo combinaba el fútbol con ayudarle. Nos ha abierto la mente, hemos podido analizar otra forma de hacer las cosas y unido a la experiencia en España y Japón nos ha ayudado mucho a crecer. A nivel personal, el simple hecho de hablar inglés y poder comunicarme ha sido muy importante para mí y eso me lo ha dado EE.UU. Sobre todo de internacionalizar el grupo, ya no solo trabajar en España o Europa, sino tener sedes en muchas partes del mundo nos refuerza y nos llena de confianza.

¿Qué parte de todo el trabajo que hacéis dentro del grupo es del que te sientes más orgulloso?

Del trabajo con los chavales. Tanto la academia DV7 como el Benidorm con toda la academia. Creo que es importante porque todos estamos muy centrados en el presente, que es normal porque el fútbol es una vorágine que te consume y solo vale el presente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: nos enfocamos en Messi y Cristiano y menos gente se enfoca en construir el siguiente Messi o Cristiano. Eso es lo que me gusta, trabajar en la base, pensar en los chicos y chicas que a día de hoy tenemos con 8 o 10 años van a llegar a tener 19 y pueden estar preparados a ser el siguiente futbolista profesional. Ojalá que podamos conseguir los máximos posibles. Todo lo que hago me gusta, porque si no me gustara no lo haría, creo que en los proyectos que me embarco es porque realmente me apasiona y me ilusiona, pero si tuviera que elegir uno es en eso, en los jugadores jóvenes, en la base, trabajar con ellos, tanto chicos como chicas que tenemos a nivel internacional en las academias y casi 600 en Benidorm.

Hablando del Valencia CF, has compartido vestuario con Baraja, lo conoces bien. ¿Cómo valoras su trabajo al frente del equipo?

Baraja es un gran amigo, más que un excompañero. Le tengo mucho cariño y mucho aprecio por lo que hizo como jugador y lo que está haciendo como entrenador. Me alegro mucho por él, creo que la dinámica está siendo muy buena sobre todo por de dónde veníamos antes de estar Baraja en el cargo y realmente creo que está haciendo un gran trabajo y me alegro mucho por él.

¿Como futbolista ya se le veía madera de entrenador?

Sí (ya se le veía madera de entrenador). Es el típico futbolista que está unido al banquillo, que tiene todas las características para ser entrenador cuando se retire. Porque ya era como un entrenador dentro del campo. Me alegro mucho por él y espero que le vaya todo bien.

¿Cómo ves al equipo actualmente? Objetivos, techo...

Yo creo que, después de todo el sufrimiento del último año, hay que tener paciencia. Es un equipo joven, en construcción pero que ha arrancado bien la temporada. Es verdad que tenemos en la retina el último resultado contra el Real Madrid que no fue el que todos esperábamos, pero a nivel global creo que la gente tiene que estar contenta, no podemos pasar del cero a cien. Nos costó mucho salvar la categoría el año pasado y pensar ahora en ganar LaLiga o clasificarse para Champions creo que son objetivos que se tienen que plantear paso a paso y reconstruir ahora el equipo con jugadores jóvenes con un potencial enorme que creo que van a dar mucho que hablar en el fútbol español, aunque ya lo están haciendo. Creo que tenemos que tener paciencia con ellos y pensar en el día a día. No plantearse objetivos como el antiguo Valencia que todos tenemos en la cabeza, de pelear ligas, pelear títulos, de estar siempre en Champions. Creo que tenemos que ir paso a paso y no meternos esa presión tan gran a corto plazo.

La generación de futbolistas jóvenes que están dando la cara por el Valencia. ¿Te esperabas este paso al frente?

Realmente ya venían trabajando muy bien en la Academia. Yo ahora estoy trabajando mucho con academias y siempre está esa duda de si toda esa trayectoria espectacular en categorías inferiores lo refrendan en el primer equipo. Creo que son momentos de necesidad, se ha tirado de ellos por no poder comprar jugadores y en ese sentido están demostrando una valía tremenda. Fran Pérez, Diego López, Javi Guerra, Mosquera, Jesús Vázquez... Muchos que está ahí y que están ayudando mucho al valencianismo y creo que tienen un recorrido bestial porque están demostrando una valía enorme pese a la juventud y creo que van a dar mucho que hablar, ojalá muchos años en el Valencia. Ojalá que el Valencia vuelva a ser el Valencia de antes y pueda retener a estos futbolistas y poder estar en el club durante muchos años.

Hace poco recibiste un gran homenaje en Mestalla y ya tienes tu lona. ¿Qué mensaje tienes para la afición del Valencia y cómo los recuerdas?

Con cariño. Siempre lo he dicho, Valencia es mi segunda casa. Por todo lo que me ha dado a nivel futbolístico. Es el club en el que más tiempo he estado y donde más tiempo he disfrutado pese a años de sufrimiento también. Donde mi familia más a gusto ha estado. Mis dos hijas son valencianas, han nacido aquí. Ahora mismo todo lo que mueve el DV7 Group se mueve desde Valencia, todo está aquí. El arraigo con Valencia y con el valencianismo es enorme por el cariño que me han dado siempre como jugador, como exjugador, incluso siendo jugador de otro club que eso no es tan sencillo como podéis saber. No es tan sencillo irte a otro club y salir querido y respetado. Eso siembre lo voy a llevar siempre en mi corazón como el homenaje del año pasado que fue espectacular. Cariño, respeto y admiración siempre hacia el Valencia, hacia el valencianismo y hacia la ciudad y todos los valencianos.

Precisamente el valencianismo sigue descontento con la gestión de Peter Lim. ¿Cómo valoras tú esa situación?

Yo hablo como aficionado. No podemos estar contentos. Los que tenemos en la retina ese gran Valencia verle ahora en esta situación y ver lo que sufrimos el año pasado como valencianistas, que realmente sufrimos muchísimo y estuvimos cerca de consumarse el descenso a Segunda División que hubiera sido una tragedia, no estamos contentos. Yo soy una persona positiva, siempre pienso más que en la crítica, en cosas positivas. Creo que sean los dirigentes que sean, realmente unos vienen y otros van y lo que queda es el valencianismo, el público, la gente y el Valencia CF. Queremos que sean los que sean lo hagan lo mejor posible y podamos retomar el Valencia como lo vivimos antes. Como aficionado desear que todo vaya bien y que se tomen decisiones acorde y podamos estar orgullosos de nuestro club.

