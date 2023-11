Rafa Benítez sacará hoy a la pizarra a su alumno aventajado y lo someterá a un importante examen ante un público que los ama a ambos. Cada uno con su sello personal, pero con una matriz muy similar en cuanto a idea de juego, el partido de esta tarde en Mestalla enfrentará a dos equipos verticales, que no buscan la posesión de balón como base de su argumentario ofensivo y que se encuentran todavía en puntos diferentes de adherencia a lo que pide su entrenador, lo que puede ser la clave en favor de los valencianistas, que además gozan de la ventaja que les concede actuar como local.

Rubén Baraja aprendió mucho del actual preparador celtista cuando fue uno de sus hombres fuertes en la conquista de un doblete que influyó mucho en su manera de ver este deporte y aunque le ha ido añadiendo conceptos nuevos a lo largo de su trayectoria como jugador y entrenador no se espera un duelo entre dos equipos en los que casan las virtudes de uno con los defectos del otro, sino que la diferencia estará más bien en la cercanía en la ejecución al plan del entrenador. Hoy el Valencia tiene más de Baraja que el Celta de Benítez.

El poder de las bandas

El conjunto gallego está tratando de ser un equipo que se haga fuerte por las bandas y es el principal factor a tener controlado por un Valencia que con Thierry y Gayà sanos es también más fuerte por fuera. El equipo celeste buscará atacar con laterales largos y con Jonathan Bamba, fichaje estrella del pasado verano. Los centros tienen un valor fundamental en el plan ofensivo de los de Benítez y ahí Strand Larsen será el gran hombre a controlar en los envíos al área. Los laterales del Celta, no obstante, no son del todo especialistas defensivos y ahí Fran Pérez, Diego López o Sergi Canós deberán tener un papel fundamental.

Fragilidad defensiva

El ideal futbolístico de Benítez pasa por ser solvente atrás y a partir de ahí ser vertical y atrevido en busca del gol, pero en este inicio de campeonato no lo está siendo y el mayor reflejo de ello es que todavía no ha dejado la portería a cero en ningún partido. No por falta de trabajo, pero sí por errores que le están penalizando y que el Valencia tratará de propiciar. Hugo Duro está mucho mejor a nivel físico y buscará ganarle la partida a Starfelt y Unai Núñez, defensores que no son especialmente rápidos, con desmarques de ruptura o buscando la anticipación en el área.