La Plataforma 'espíritu del 86' emitió este jueves un comunicado en el que "desea hacer público su posicionamiento" en relación a "dos asuntos de máxima actualidad vinculados a la situación del Valencia": La acción del proyecto 112, emprendida por 'De Torino a Mestalla', y el Nou Mestalla.

Este es el texto de 'espíritu del 86' con el que se refiere a ambas realidades:

"A.- ACCIÓN 'VCF 112'

Recientemente presentada por la Asociación 'de Torino a Mestalla' de la que formamos parte. Nos mostramos totalmente favorables a una iniciativa distinta, compleja y arriesgada a instancia de unos valencianistas que lo primero que han entendido es el empequeñecimiento e insolvencia manifiesta en todas las áreas del club, que deriva en un riesgo real de funcionabilidad, equilibrio patrimonial y en consecuencia, supervivencia. Motivo ya más que suficiente para implicarse como siempre lo hemos hecho con aquel que lo intenta. Urbanismo, manifestaciones, concentraciones, vaciado del campo, Juzgados o cartelería, son una clara muestra de rechazo, inconformismo y valencianismo en los que o bien hemos sido parte activa o hemos apoyado sin rodeos. Y a ello añadan nuestra responsabilidad como valencianos, hartos de perder y convencidos de la absoluta claudicación del máximo accionista en el desarrollo de cualquier ámbito de negocio del club, especialmente el deportivo.

Intentar conocer la implicación económica de nuestra sociedad en esta situación límite, en una primera fase de forma consultiva y no vinculante y con la privacidad obligatoria, tiene consideración de petición natural, exenta de cualquier componente de agresividad o imposición y sobre todo como de muy conveniente antes de la puesta en marcha de la siguiente y definitiva fase si procediera. Fase esta, a desarrollar a través de un 'vehículo' fabricado 'ad hoc', esperemos que cargado de intenciones tanto en cuanto a partícipes como de dinero con el que visitar a Instituciones políticas, financiera y futbolísticas como paso previo a la formalización de una posible oferta.

Sin un reproche a quien no piense como nosotros, reiteramos nuestro favorable posicionamiento, invitando a todos a esta 'movilización' que coopere en el rescate de un club que nació mucho antes de la llegada de LIM con lo que ello implica: arraigo, pertenencia, recuerdos o sentimiento. Por ello, merece la pena intentarlo.

B.- 'NOU MESTALLA'

Cortita y al pie: "El Valencia no tiene capacidad para acometer las obras que lleven a la construcción definitiva de su nuevo estadio. Tampoco para pagar su financiación. Reanudar dichas obras con la actual dirección, va a llevar al club a un destino peor que incierto". Repetimos ahora dirigiéndonos a los máximos representantes de la G.V., del Ayuntamiento, a los organismos federativos locales, a la Liga del futbol profesional, a los responsables del Mundial 2.030 y a la afición valencianista: "El Valencia no tiene capacidad para acometer las obras que lleven a la construcción definitiva de su nuevo estadio. Tampoco para pagar su financiación. Reanudar dichas obras con la actual dirección, va a llevar al club a un destino peor que incierto".

Con ingresos presupuestados para el ejercicio en curso por debajo de 100 MM de euros, ¿Qué interés repentino asiste hoy al club para reiniciar unas obras paradas 14 años? La respuesta no puede andar lejos de la recuperación de edificabilidad a través de la concesión de un nuevo Convenio, y los 80 MM de euros provenientes del fondo CVC pendiente de disposición, que hoy reposan en cualquier cajón de LaLiga pero que anualmente detraen de los derechos de retrasmisión el 10,95% anual, alrededor de 8 MM de euros.

Sigamos con el rigor económico al que el 'local management' nos tiene acostumbrado. Contamos con 80 MM del fondo CVC. Es correcto, de hecho ya los estamos pagando. El problema llega cuando sin pestañear exponen el resto de financiación, esto es contar con 30 MM de euros a pagar por “Atitlan” por un terciario que hoy y sin Convenio no tiene valor, otros 30 MM de euros a repartir entre dos entidades de crédito que les han dicho que les prestarán imaginamos que en reconocimiento a su trayectoria, cumplimiento y evolución económica. Además y para más demostración de solvencia e intención, van a poner a la venta el actual edificio de oficinas. Eso sí, desconocemos si alguien en el club hizo un análisis del incremento en el precio de los materiales de construcción para el suelo no residencial. Podemos estar hablando de porcentajes superiores al 30 desde el año 2015.

Es un insulto al rigor económico. Produce mucho desasosiego que esta lectura de la situación sea 'bendecida' por el sector público o por los organismos federativos. Este estadio solo puede ser construido desde el 'riñón' del máximo accionista porque es su obligación, cosa que todos tenemos claro que no va a suceder. O ante inyección de capital externo, vía inversión por compra del poder a Meriton. Pero asumamos todos que la capacidad de generación de recursos es insuficiente. Con este ejemplo lo entenderán, el club tiene un pago de 7,5 MM de euros con vencimiento este próximo mes de diciembre al haber tenido que recurrir a una financiera para poder pagar fichas de futbolistas del pasado mes de febrero. Esta es la ingrata realidad.

Sabemos que representa un nuevo estadio bien gestionado en cuanto al incremento de ingresos. Palcos, ticketing, nombre, restauración, eventos o museo. Clubes como el At Madrid supera los 90 MM en ingresos por “comercialización y publicidad”. Nosotros nos quedamos en 17,5 MM de euros. Pero no por ello y ante el actual contexto del club y agentes externos como precios de materiales e incluso tipos de interés, se debe conducir al club a una situación irremediable. Es momento de decisiones importantes. Quienes las tengan que tomar sepan que está en juego 104 años de historia. Nosotros no dudamos y quedamos posicionados.

Plataforma 'espíritu del 86'".