Era la gran duda, aunque cada vez se afontaba con más pesimismo, y hoy Rubén Baraja, en la rueda de prensa previa al partido contra el Girona, lo ha confirmado. Gayà no entrará en la convocatoria para el partido ante el Girona para seguir recuperándose de las molestias que arrastra en la rodilla y abductor.

"Hemos intentado valorar que pudiera estar pero sigue teniendo molestias y no va a estar para este partido", explicó Baraja nada más comenzar la comparecencia de prensa en la Ciudad Deportiva de Paterna. A pesar de que la baja es de lo más sensible, el Pipo transmitió optimismo para afrontar el desafío. "No se puede vivir con miedo. El Girona tiene grandes virtudes y nosotros también. Vamos a competir contra un gran equipo y confiamos en nuestras posibilidades. Hay que cuidar la posibilidad de que te corran a los espacios".

El momento de Yarek ha llegado

Todo apunta a que será Yarek Gasiorowski quien ocupe el carril izquierdo ante el equipo de Míchel. El canterano le ha ganado la partida tanto a Cenk como a Jesús Vázquez y podrá disfrutar de su primera titularidad en Primera División. "Yarek venía jugando de central pero de pequeño jugaba de lateral", dijo Baraja al respecto.

Alberto Marí y André Almeida no llegan

Además de Gayà, el Pipo contará con las bajas de Alberto Marí y André Almeida. Esta será, posiblemente, la última convocatoria sin el delantero: "Marí está bastante mejor, está evolucionando bien y está cerca de participar en convocatorias y tener minutos". Por suy parte, el centrocampista portugués sigue siendo una incógnita y de momento sigue al margen. "Él tiene una lesión compleja de explicar. Solo puede entrenar cuando no tiene dolor, tenemos que ir despacio para que cada día haga un poco más y no encuentre el dolor, porque le hace volver atrás".