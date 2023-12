12:45

¿Teme que haya salidas y no llegadas?

Se habla del día a día del equipo, una comunicación normal. No se ha tratado algo en sí. Queda un mes y ya me preguntáis que si fichamos o no, no me puedo desgastar en esto cuando tengo la competición delante y tengo unos jugadores en los que confío y creo que pueden crecer todavía. Hablar de hipótesis... no me voy a desgastar. Lo digo desde el más absoluto respeto, estamos a 1 de diciembre.

No tengo constancia de que eso pueda suceder pero en el fútbol puede pasar de todo. Un equipo paga una cláusula de rescisión y no puedes hacer nada. No creo que el club esté pensando en desprenderse de jugadores o venga alguien a pagar una cláusula pero en el fútbol puede pasar de todo.