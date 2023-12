Según dijo Rubén Baraja en la rueda de prensa, Diego López jugó "con una costilla rota" en el partido de este sábado en Montilivi. Una de las razones por las que el entrenador se mostró cabreado en la sala de prensa fue porque el árbitro no paró el juego instantes antes del gol del empate del Girona (1-1), a pesar de que Baraja la había dicho a su jugador que se echara al suelo para poder cambiarlo. "Es una acción en la que vamos a sacar de portería y le digo a Diego: ‘tírate al suelo para hacer el cambio’, pero en la que el árbitro no paró el encuentro", apuntó Baraja.

La lesión, conforme a lo dicho por el técnico, no se produjo en el partido. "Jugó con muchísimo dolor, y si quería cambiarlo no era para condicionar nada», añadió. Al acabar el encuentro, Baraja se acercó a Iglesias Villanueva, que le trasmitió que había «intentado sacar ventaja". "No es cierto", precisó el preparador vallisoletano.

Condicionados en Girona por el estado físico

Rubén Baraja admitió que el estado físico condicionó en la recta final a su Valencia. Dimitri Foulquier no pudo defender esa misma acción del 1-1 porque "previamente" había tenido "una rampa". El francés se retiró con molestias musculares. Cabe recordar que José Gayà causó baja por dolor en la rodilla y Fran Pérez tuvo fiebre el día antes.