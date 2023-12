12:53

Arbitraje en España

Son decisiones que toman y tienen una repercusión. El Villarreal estará enfadado porque piensa que no es falta, es lo de siempre. Yo fui a hablar con el árbitro de manera natural. En la reunión hablamos que puedo acercarme sin faltarle el respeto, no creo que se sintiera ofendido porque lo hice con todo el respeto. Se trata de explicar y lo puedo compartir o no. Lo del arbitraje es histórico en el fútbol. Antes sin el VAR, ahora con el VAR. Su intención es hacerlo lo mejor posible y a veces se equivocan, como nosotros. Tenemos que darles margen para que se pueden equivocar porque los entrenadores seguramente nos equivocamos más que ellos. No creo que el arbitraje español esté en entredicho. Desde mi punto de vista tienen un buen nivel, pero las polémicas y los intereses siempre generan más controversia.