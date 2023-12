El Valencia, apenas tres días después de jugar en Villagarcía de Arosa su partido de Copa del Rey, viaja mañana a Getafe para seguir con su andadura en la competición doméstica, en la que viene de perder ‘in extremis’ ante el Girona en la última jornada.

En ese partido entre semana de Copa, jugaron los menos habituales, los que considera Baraja que deben dar un paso al frente y demostrar que pueden optar a la titularidad o, al menos, a tener más minutos de los que estaban disfrutando. Al ser preguntado por un balance de dichos jugadores, a los que les costó superar a un equipo de Tercera RFEF, es cierto que en un terreno de juego en unas condiciones complicadas, y aseguró que ”no es un examen”.

"No creo que tengamos que estar evaluando a cada jugador cuando juega. Esto es un proceso, un trabajo en el que tú tienes que mostrarte haciendo buenos minutos, hacerlos para que el equipo siga siendo competitivo. Yo tengo que elegir. No juegan unos una competición y otros en otra. El que juega la Copa no es un castigo, sirve para coger ritmo, coger conceptos, estar disponible para el equipo”, aseguró el Pipo.

“La sensación que tengo y más con la jornada de ayer, no hay casi ningún equipo de Primera que haya pasado con solvencia. Lo que me sirve de todo esto es tener jugadores disponibles y con continuidad. Vamos a tener que jugar todos. Nos sirve de rodaje y para ver cosas, no tiene por qué ser un examen. No es mi forma de pensar, para mí es una oportunidad para que se puedan enganchar. Nuestro planteamiento pasa por el rendimiento inmediato, insistir, trabajar, tener confianza. Los que no están participando ahora tienen que trabajar para estar bien cuando tengan minutos”, comentó sobre una nota a la que poner a sus jugadores en ese duelo.

El Valencia ganó por a mínima en A Lomba, teniendo que sudar tinta en ciertos tramos de partido, y encontrando en Jaume a un pilar sobre el que sostenerse en los minutos más duros. “Si tú miras el partido, el análisis podemos hacerlo tú y yo o el aficionado al mismo nivel. Hay otras circunstancias difíciles de valorar si no estás en esta profesión. No es un partido en el que tenga que sacar conclusiones. Al revés tengo que apoyar a mis jugadores, en un campo difícil, con un terreno de juego inestable. No puedes tener la pelota, manejar el partido... esto te lleva a que estén abiertos si no cierras el resultado. Hay equipo de Primera que ganaron en el 90 o en la prórroga", justificó sobre la dificultad del partido.