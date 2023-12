José Bordalás, entrenador del Getafe, pidió a su afición "máximo respeto" para Hugo Duro, que en sus dos visitas como jugador del Valencia sufrió las críticas de un sector de la grada del Coliseum que acusó al canterano del conjunto azulón de ser un "traidor".

Hugo Duro disputará su tercer partido en el Coliseum con la camiseta del Valencia. Su primer regreso al Coliseum después de más de una década en los filiales del Getafe no fue agradable para el delantero, que escuchó muchas críticas por haber fichado por el rival que eliminó a los getafenses en los cuartos de final de la Copa 2019. Bordalás, que también fichó por el Valencia en 2021, pidió a sus hinchas que traten bien al futbolista blanquinegro.

"Desde aquí le pediría a nuestra afición, que es ejemplar, máximo respeto. Creo que es injusto. El tiempo que ha estado en el Getafe lo ha dado todo. Lo tuve en el Getafe y en el Valencia. Es un jugador honesto, honrado que lo da todo y que defiende sus intereses. Ahora mismo defiende los del Valencia. No hay que olvidar que cuando vino Valencia y estaba de entrenador, aquí no tenía mucho protagonismo. Yo decidí que allí nos podía ayudar. Al final hizo un gran año y está haciéndolo francamente bien. Seguro que se le va a respetar. Es un futbolista de aquí, nacido aquí y máximo respeto como profesional. Ahora nos enfrentamos. Puede ser algo extraño, pero esto es fútbol", dijo.

"Él sabe que le tengo un gran cariño. Todos los saben. Cuando le tienes cariño a una persona y a un futbolista, eso no se acaba. Le deseo lo mejor a Hugo Duro pero a partir del domingo. Hugo Duro, aposté por él en Primera División cuando estaba en la cantera, demostró que tenía un gran compromiso y le vi futuro. Todos nos alegramos, todos en el club, de que las cosas le vayan francamente bien", añadió.

El primer reencuentro de Bordalás con el Valencia CF

Bordalás se reencontrará por primera vez al Valencia, equipo que dirigió en la temporada 2021/22 y habló sobre las sensaciones que tendrá cuando se reencuentre con algunos de quienes fueron sus jugadores. "Todos sabéis que tengo un gran cariño al Valencia porque pasé una temporada excepcional y del recuerdo no se vive. Le deseo lo mejor al Valencia. Muchos de sus jugadores debutaron conmigo y les tengo mucho cariño. Ahora queremos ganar y dar una alegría a nuestra familia azulona. Es un partido más de Liga. Se han vivido enfrentamientos en el pasado muy bonitos. Creo que la afición va a disfrutar y para nosotros la afición es vital", comentó.

También destacó que después de alcanzar esta semana los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tras eliminar al Atzeneta, sus jugadores está "mentalmente preparados y fuertemente comprometidos" para volver a la senda de la victoria después de perder en Liga ante Las Palmas la pasada jornada.

"Estoy tranquilo. Hemos tenido una semana muy apretada. Ha sido para todos los equipos, hay mucha exigencia en la Copa. Volvemos a la Liga con ilusió y soy optimista respecto a la actitud del equipo", declaró.

También recordó que el Getafe tendrá "numerosas bajas por lesión y sanción" (Alderete, Damián, Diego Rico, Enes Ünal y Arambarri) y dejó claro que no se quejará ni pondrá "excusas" al respecto. "Hay que afrontar el partido con las bajas que tenemos y que no se note. Carmona es complicado que llegue. Queda mañana por la mañana una sesión y en un 90 por ciento seguro que no", añadió.

Preguntado por la importancia de la cantera y por el papel que jugó uno de sus futbolistas en el partido de Copa del Rey (Jordi Martín), reconoció que el lateral azulón estuvo "bastante bien en el campo" y señaló que es "un chico muy aplicado" que puede jugar en dos o tres posiciones. "Siempre hay que tener confianza en la cantera. Siempre hay que apostar y cuando un jugador te demanda, hay que apostar por él. Gran parte de los que están en Valencia debutaron conmigo, como Javi Guerra, Mosquera, Diego López... Muchísimos. Los jugadores jóvenes son el futuro, pero todo requiere un proceso", declaró.

¿Mira hacia arriba o hacia abajo en la tabla?

Asimismo, se refirió a su actitud cuando va a mirar los resultados de los partidos al final de la jornada y manifestó hacia donde mira primero, si hacia la parte alta de la tabla o hacia la zona baja. "No suelo mirar mucho la clasificación. Mas o menos te dice donde estamos. Siempre miro hacia arriba personalmente y es lo que transmito a los jugadores. Las temporadas se devoran, el fútbol es un instante. Solo hay que pensar años atrás y parece que fue ayer cuando llegué al Getafe. Hemos visto cómo pasan las temporadas y cuando nos demos cuenta estamos al final del campeonato. Soy muy ambicioso y cuando no gano, no estoy contento. Sólo lo estoy cuando gano. No soy así. Ojalá. No sé perder. No forma parte de mis pensamientos en mi competición. Hay que trabajar cuando llegan las derrotas y trabajar para mejorar", comentó.

Por último, explicó cuál es la situación de la plantilla ante una posición como la de mediocentro: "Sergi Altimira, que contábamos con él al inicio, se marchó al Betis La lesión de Arambarri, la de Milla, tuvimos que jugar muchos partidos con Djené en una posición que no es la suya natural... Ahora tenemos sólo a Maksimovic y a Milla y hay que andar probando para adaptar. Jugamos el partido de Copa en un escenario sintético y más pequeño y puse un rato a Duarte y lo hizo bastante bien. A los jugadores les digo que no se limiten a una posición y que estén preparados y que estén listos para jugar con sus habilidades", finalizó.