La zona baja evita un mal mayor para el Valencia CF

En el fútbol a veces un mismo resultado se interpreta de distinta forma. Y eso no necesariamente es estar equivocado. Nadie discute que este Valencia de Baraja usa mejor sus armas que el Valencia de Gattuso de la temporada pasada. Es una realidad. El italiano optaba por esa estética que en la mayoría de los casos no le daba resultado alguno mientras que con el Pipo el equipo es algo más práctico, sobre todo en esta última parte del curso.

En cualquier caso, Mestalla tiene claro que así como hace un año había jugadores que no daban la talla, que no se dejaban la piel y que más allá de su calidad, el problema es que no honraban la camiseta valencianista, en esta temporada la sensación es otra. El equipo no puede hacer mucho más y hasta en días como el de Girona, el vestuario asume que esos partidos ya se deben afrontar sabiendo que puntuar es una buena noticia. El equipo de Montilivi, como muchos otros, ya están a años luz. Y eso solo tiene un culpable: Meriton.

El Valencia lleva este curso los mismos puntos que la temporada pasada. El bagaje de 19 puntos no es suficiente este curso pero deja algo más de margen que el que tenía Gattuso la temporada pasada. Baraja y los suyos han tenido la fortuna de ver cómo los de la zona baja no suman prácticamente y es que del 14 al último llevan mínimo cinco jornadas sin conocer la victoria. Todo eso ha provocado que en estos momentos el Valencia esté a 10 puntos del Celta de Vigo, que lleva una malísima temporada entre la mala fortuna cara a portería rival y los árbitros, a pesar de que en el último duelo ante el Cádiz sí recibió ‘ayuda’ del colegiado.

En cualquier caso, el Valencia tiene en el futuro más próximo un calendario que no deja partido sencillo. Ni en casa, ni fuera. El próximo rival es el Getafe, con el que está empatado en estos momentos en la tabla y que ya ganó al Valencia la temporada pasada en el debut del Pipo Baraja.

Después del Getafe, el Valencia recibirá en casa al FC Barcelona, que se está jugando dar caza a los equipos de arriba. Después toca viajar a Vallecas para enfrentarse al Rayo, seguramente uno de los equipos revelación este curso.

El partido ante el Villarreal

Curiosamente, el Valencia acabó su jornada 15 después de enfrentarse al Submarino amarillo la temporada pasada en un partido marcado por un contexto idéntico al actual. La jornada 15 acabó en derrota 2-1 contra los de Setién, que levantaban el encuentro en La Cerámica después de ver cómo Edinson Cavani hacía el 0-1. Ese sería el último gol del uruguayo en LaLiga, ya que no marcó en todo el 2023 en competición liguera con el equipo comandado por Gattuso, Voro o Baraja. Chukwueze y Foyth fueron los protagonistas de la remontada del último duelo de 2022. Este año será el primero de 2024 curiosamente.

El vestuario tiene otro aire

La temporada pasada el compromiso que mostraron algunos jugadores de la primera plantilla está en el aire mientras que la actual la sensación es que están todos con una implicación máxima. Los más jóvenes tienen ganas de comerse el mundo y la realidad es que con esa edad tienen que encontrar todavía regularidad. Mientras, en Singapur está un Peter Lim que todavía no ha dado el visto bueno a firmar jugadores en el mercado de enero a pesar de las necesidades urgentes que tiene el actual bloque. Sobre todo porque la rotación de plantilla es nula y eso genera problemas a Baraja.