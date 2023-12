Javier Solís, director corporativo del Valencia CF, ha admitido en los prolegómenos del Getafe - Valencia las limitaciones impuestas por el máximo accionista con vistas al inminente mercado de invierno, en el que no prevé realizar inversión en fichajes más allá de que pudiese concretarse alguna operación aa coste cero o con un jugador cedido.

"La verdad es que contamos con restricciones económicas importantes, no ha cambiado desde el verano. Afrontamos un mercado complicado. Sabemos que la plantilla es corta. Nos gustaría darle más herramientas al entrenador, pero la situación económica que nos viene impuesta hace que sea complicado fichar. Con lo que tenemos hay que salir a competir y a por la victoria", respondió en los micrófonos de DAZN.

No entra a valorar una opción de salida para Cenk

Por otro lado, Solís no quiso entrar a valorar la opción de que Cenk Özkacar, centro de las críticas de aficionados y entorno por sus actuaciones, salga del equipo en el próximo mercado. "Es nuestro jugador, queda mucho para el mercado de invierno. No me gusta particularizar en nadie. La plantilla debe estar centrada y dar lo mejor de sí, que es lo que esperamos".

Finalmente, Solís recordó que José Bordalás, técnico al que se mide hoy el Valencia, "es de la terreta" y condujo al equipo blanquinegro "a la final de Copa". "Le deseo la mayor de las suertes, excepto para este partido", comentó, antes de dar "todo apoyo" a Hugo Duro en un día en el que el recibimiento de la parroquia local no será fácil para el delantero.