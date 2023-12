Baraja, en Movistar antes de la rueda de prensa

"La expulsión de Paulista ha condicionado el partido. Tu ves el partido y acabar con 9... Hay cosas que no tienen explicación. Como capitán venía a protestar al árbitro y al árbitro no le gusta y eso le saca amarilla. Y ya le condiciona. Lo gratis que es sacar amraillas me molesta. Luego te lleva a una segunda acción y Paulista no puede hacer lo que hace. Lo de Javi Guerra no sé qué ha pasado, si le ha dicho algo al árbitro o qué. Hay cosas que no me puedo explicar"

"Estaba cabreado porque ellos han hecho su partido. Ellos habían hecho ya 20 faltas y nosotros llevábamos ya dos amarillas. Sabíamos que sería un partido trabado pero de nuevo estoy cansado porque en el tramo final del partido nos centran y te marcan y esto es cansino"

"Ha sido un partido muy cerrado, sin casi ocasiones. La expulsión nos lleva atrás y luego con el 0-0 estábamos bien, ellos ya inquietos. Casi no han generado nada pero al final, tras trabajar mucho y tratar de rectificar cosas... tenemos que mejorar esto ya"

"Sabíamos que el partido puede llevarte a esto. La primera amarilla a Paulista es inexplicable, pero luego Paulista no puede hacer lo que hace teniendo amarilla. Lo de Javi Guerra no sé, tengo que hablar con él. Si le ha dicho algo al árbitro tiene motivos para expulsarlo. Me duele mucho que en la acción del gol no hayamos podido controlar. El otro día en Girona nos metieron dos goles iguales. Tenemos que mejorar, perdemos puntos con méritos para sumarlos"