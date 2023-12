El Valencia Mestalla está en temporada de vacas flacas. La última derrota en el Puchades ante el Alzira, de nuevo siendo remontado en los minutos finales, provocó que los de Miguel Ángel Angulo cayesen hasta la zona de peligro. Puesto 13 en el Grupo 3 de Segunda Federación, en play off de descenso a Tercera RFEF, quinta categoría del fútbol español y desde la que ascendieron hace dos cursos tras una estelar temporada.

El curso pasado el filial valencianista estuvo peleando por el ascenso a Primera RFEF, en la que militan varios de los mejores filiales del fútbol español. Prueba de ello, varios de esos futbolistas a los que llevó Angulo a promocionar por intentar alcanzar el tercer escalón del fútbol español, ahora están a las órdenes de Rubén Baraja en Primera División. Son los casos de Javi Guerra, Diego López o Alberto Marí, que este año se han ganado un dorsal del primer equipo.

Sin embargo, esta promoción de promesas ha despoblado la plantilla del Mestalla, que por otra parte ha sido reforzado en su mayoría por jugadores del juvenil, y del que cada semana cuenta con jugadores distintos, ya que piezas clave como Pablo Gozálbez, Hugo González o Yarek Gasiorowski tienen que entrar en las convocatorias para cubrir las necesidades de una plantilla mermada por una gestión deficiente. Unos jugadores que van a seguir yendo con el primer equipo, salvo que se obre el milagro y Meriton refuerce el equipo en invierno, como tampoco parece que vaya a reforzar al filial.

Unos fichajes de deberían llegar si no se quiere dejar morir a un Valencia Mestalla que no puede caer hasta la Tercera Federación. El Valencia aspira, y lo está haciendo más por falta de fichajes que por seguir un plan de proyección, a tener una base del primer equipo de canteranos. Un plan de futuro que no casa con dejar a la deriva al filial a merced de un posible descenso hasta el quinto peldaño del fútbol español, que deja de ser nacional para ser regional.

El filial se encomienda ahora al que es su cara visible, Angulo, el artífice del ascenso a Segunda RFEF y que casi consigue una doble promoción. El míster sigue confiando en «sus chavales», pero tiene claras las carencias que presenta la plantilla respecto al curso pasado.

«Tenemos muy buena plantilla aunque son muy jóvenes, mucho más que la temporada pasada. Creo que igual no tenemos tanto gol (como con Alberto Marí o Diego López) ni control del juego (como con Javi Guerra y Pedro Alemañ) como el año pasado, pero tenemos otras características totalmente diferentes. Cada temporada, con los jugadores que tienes, te adaptas e implantas una idea y, a partir de ahí, a creer en ella convencidos y para adelante», comentó el técnico asturiano tras la última jornada de liga ante el Alzira. En el Puchades hacen falta refuerzos y ya van tarde.