Layhoon despeja balones fuera

La presidenta del Valencia Layhoon Chan cifró en 340 millones de euros el coste total del Nuevo Mestalla. Así lo anunció en su discurso inicial de la Junta de Accionistas. Posteriormente, tras la intervención de los nueve accionistas, retomó la palabra para explicarlo. «Preguntáis mucho por el coste. Me han dicho que será de unos 340M, y sabéis que hemos invertido 172M hasta la fecha; faltan 168M. Tenemos 80 de CVC, terciario y oficinas que nos darán 35M, y faltan 53M que buscaremos en otras vías de financiación. Los gestores tenemos confianza en que esos 53M nos serán financiados, porque el porcentaje sobre el total no es tan elevado. Hay cerca 100M pérdidas que no corresponden al periodo Meriton: Porxinos, NM, impuestos diferidos.... Los 190M que Meriton ha invertido en club, 160 han sido capitalizados y no se han devuelto».

Según Layhoon, están a la espera del «construction plan» para arrancar las obras. «El nuevo ayuntamiento nos ha pedido que comencemos las obras y entonces conseguiremos... entonces empezaremos a hablar del acuerdo. Eso (diseño nuevo estadio) no ha cambiado. Haremos el tejado ‘ready’ para ese proyecto en caso de que llegue un partner para hacerlo. Espero que todo el mundo apoye la finalización del Nou Mestalla. Porque a veces parece que Libertad no lo hace».

Preguntada por la fecha prevista para el traslado al Nou Mestalla, la directora financiera Inmaculada ibáñez aseguró que «en proyección, dos hipótesis: agosto 2026 (la que todos deseamos) y agosto 2027, a mitad de temporada no podemos. Dependerá de licencia, obras, etc.» Layhoon cifró la venta del terciario de Corts Valencianes. «875 euros/m2 entendemos que es correcto. Cada día aprieto a el equipo gestor para aumentar el precio». Al respecto, Layhoon desveló que se ha suspendido la construcción de una nueva clínica proyectada en unos terrenos anexos a las ciudad deportiva de Paterna. «Se ha suspendido el proyecto de nueva clínica que había en la ciudad deportiva de Paterna donde se compró unos terrenos. Creo que, ahora mismo, toca suspender el proyecto del centro médico. Hay que trabajar en prioridades y ahira tenemos otras. Pero creo que aquel trozo de terreno es bueno porque nos permite expandir las instalaciones de Paterna».

El secretario del Consejo de Administración del Valencia Germán Cabrera ha dado su versión de la reunión por el Nou Mestalla que se produjo en Madrid con el concejal del Área de Grandes proyectos del Ayuntamiento de Valencia, José Marí Olano. Esta es la explicación que ha dado Cabrera: «El señor Olano contactó conmigo para una reunión, creo que tuvo también con otros colectivos. Me trasladó el cambio de gobierno, creación de nueva concejalía y que él monitorizaría los trabajos del Nou Mestalla. Fue para hacerse composición de lugar, era momento muy inicial.

Peguntó algunas dudas sobre situación financiera actual, estructural, querían reunirse con acreedores y LaLiga para conocer el acuerdo CVC, temas técnicos, ficha de gestión, temas con gobierno anterior... Se ha hablado mucho pero en realidad fue toma de contacto». Según Layhoon: «No sé por qué llamaron a German para reunirse. Pero ahora se encarga el club, Schneider está en los contactos. Yo no conozco a Olano y no me he reunido, solo ire con la alcaldesa cuando tengamos el acuerdo para firmar.» Cabrera ha asegurado en la junta que «yo tampoco sé por qué la reunión fue conmigo en Madrid, me dijo que le venía bien esa semana allí porque tenía otros temas, yo estuve con Olano en calidad de secretario del consejo de administración. Fue reunión breve», aseguró.

Por su parte, Inma Ibáñez, directora financiera del Valencia CF, respondió a una pregunta que no fue contestada por Layhoon sobre si terminarán el estadio sin acuerdo con los políticos. «Yo creo que sí, pero no lo veo probable. Cuando empecemos a construirlo lo empezamos a hacer con CVC. Si no tenemos el convenio, no haremos frente al terciario», señaló.