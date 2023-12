13:53

Análisis de números en 2023.

Siempre uno quiere más. No me he parado a analizar eso. Creo que lo que tratamos de poner es esa energía, empuje y mensaje de lo que queremos del equipo. Necesitamos una identidad con la que competir, que el aficionado se sienta identificado. Me gustaría tener 60 puntos, pero... Por qué no creer que esto es el principio de algo para el futuro.