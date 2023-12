El Pipo cumple casi un año al frente del Valencia, después de salvar al equipo la temporada pasada y arrancar la presente a un gran nivel, el técnico hace sus peticiones a falta de fichajes

El Valencia afronta el último partido del año contra el Rayo Vallecano fuera de casa, en un duelo entre dos equipos muy parejos en la clasificación. Baraja tiene al equipo en una posición tranquila tras un arranque muy bueno, y pasando por un pequeño bache de resultados fruto en parte de las bajas del equipo, que terminó el verano con una plantilla demasiado corta.

En enero no se espera que Lim autorice caras nuevas que ayuden al equipo a dar un salto más y no pasar tantos apuros como el curso pasado, es por eso que se le preguntó al Pipo en la última rueda de prensa del año por qué le pide a 2024… ya que fichajes no parece que vaya a recibir.

“Le pido salud para mis seres queridos”, comenzó el míster. En lo deportivo, “mejorar a 2023 y acabar esta temporada en buena posición y pensando en un futuro mejor”, finalizó el vallisoletano, confiante en que se pueda mejorar los registros del curso pasado.

Balance del año

Como balance del año natural, Baraja echa la vista atrás y recuerda tanto los malos como los buenos momentos. “Puede tener muchos análisis. La realidad es que hemos vivido una situación complicada desde que llegué y hemos puesto toda nuestra energía y conocimiento. Estamos construyendo las bases para un equipo mejor para el año que va a entrar. Lo más destacable es la comunión que existe entre el equipo y la afición porque ha sido fundamental. El otro día fue alucinante contra el Barça”, finalizó.