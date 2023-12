Se acabó la duda. Selim Amallah no podrá estar en el partido contra el Villarreal CF porque ya estará concentrado con Marruecos para la Copa África. Lo confirmó Rubén Baraja en sala de prensa después de varios días intentando que su selección lo liberase unos días.

“Amallah no está aquí porque se tiene que incorporar el día 1 con Marruecos. Lo hemos intentado, pero no podremos contar con él para el partido del martes, igual que Diakhaby. Entiendo que cuando eres entrenador y tienes que jugar un torneo importante, los jugadores tienen que estar ahí y entendemos que estarán todos”, explicaba el Pipo, confirmando junto a la de André Almeida y el propio Diakhaby la primera baja segura contra el Submarino Amarillo.

La gripe afecta al vestuario

Podría no ser la única dado que en España se está dando un repunte de casos de Covid y gripe que han sacudido también a la plantilla. Jugadores clave como Hugo Duro o Javi Guerra, de hecho, no se han entrenado estos días por procesos gripales. Esto no les descarta para el choque, pero Baraja le ha pedido cautela a todo el equipo: “Que sean responsables y tengan cuidado. Estos días estás en familia y sales por ahí. Ellos han estado regular y no han podido cai entrenar. Veremos la evolución”, sentenció.