Miguel Zorío, portavoz de Marea Valencianista, ha vuelto a avisar durante la mañana de este martes, a través de un comunicado, sobre los últimos movimientos de Meriton en relación al Nou Mestalla, que sigue parado en la Avenida de las Cortes Valencianas.

El exvicepresidente del club de Mestalla advierte que "Peter Lim pone por escrito como condición para finalizar el Nuevo Mestalla que el Ayuntamiento apruebe antes la ATE y las fichas urbanísticas". En el comunicado emitido acusa a la presidenta del Valencia, LayHoon Chan, de "lanzar un pulso a la alcaldesa de Valencia", María José Catalá. Como puntos básicos, destaca que "Desde el 30 de noviembre está presentado el escrito de Layhoon en el Ayuntamiento de Valencia, pero hasta finales la semana pasada no se incorporó al expediente público". Además, "Layhoon dice que hacer un estadio low cost es 'una pequeña modificación' que no afecta a las licencias, y que el Ayuntamiento debe “cumplir” con la modificación de la ATE aprobada por el Consell". Vuelve a acusar a la presidenta de "mentir: el Consell lo que aprobó es dar por caducada la ATE". Por último, afirma que " Layhoon insinúa que si Valencia no tiene Mundial de Fútbol será por los retrasos de la administración" y que "ni una sola señal de retirar los recursos que Peter Lim tiene interpuestos".

Comunicado de Marea Valencianista íntegro

Tras la admisión a trámite del recurso judicial presentado por Miguel Zorío contra el presunto trato de favor que estaría recibiendo Peter Lim del Ayuntamiento de Valencia, hoy mismo se ha colgado en el expediente on line, el escrito presentado por la Presidenta del Valencia CF, Layhoon Chan, el pasado 30 de noviembre de 2023, y que sin embargo, entra en el expediente

electrónico el 11 de enero de 2024. En el escrito, que se adjunta, la representante de Peter Lim en Valencia exige a María José Catalá, que le apruebe ya lo que ella denomina “la modificación de la ATE”, y que lo haga antes o de forma simultánea a la concesión de la licencia de obras, parra el estadio low cost presentado en junio de 2022, y que nada tiene que ver con el estadio de 70.000 asientos, todos cubiertos y cinco estrellas. “El morro de Layhoon llega a tal extremo que contrata a un organismo certificador (OCA) ajeno al Ayuntamiento de Valencia para decir que tiene la misma validez que los informes de los técnicos municipales, pero “olvida” enumerar lo que dice el artículo 2.2 de la ley 8/2012: Las funciones de los OCA no sustituyen las potestades de comprobación propias de la administración.” subraya Miguel Zorío, ex Vicepresidente del club. Layhoon le dice en su escrito a la Alcaldesa que “la modificación del Plan ATE (que incluye las fichas de gestión urbanística, tal y como sospechábamos) es una obligación impuesta por el Consell, y que sin esas fichas es imposible poner en marcha las obras del Nuevo Mestalla, echándole la culpa a la Alcaldesa de la demora de las mismas y de la pérdida del Mundial para la ciudad”. Para Miguel Zorío “esto ya es intolerable. Ni por un Mundial Valencia se puede dejar ningunear más. Todos los grupos políticos deben estar unidos frente a este chantaje. Ante la dignidad de Valencia y del valencianismo, que permitir a Lim pegar un pelotazo y que se ría en nuestra cara”.