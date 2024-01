El centrocampista del Valencia CF Javi Guerra ha hablado de su futuro. El de Gilet tiene claro que le gustaría seguir en el club "todos los años que pueda". "Claro que me gustaría seguir aquí todos los años que pueda. Es el club que me lo ha dado todo y que me ha permitido cumplir el sueño que tenía desde pequeño. La verdad es que estoy muy contento aquí. En mi ciudad, con mi familia y con mi gente. La verdad es que no puedo pedir nada más", ha asegurado en declaraciones a LaLiga World.

El canterano ya dejó claro el pasado 3 de enero después de la victoria contra el Villarreal sus ganas de continuar en la entidad de Mestalla. "Mi idea es seguir hasta final de temporada. Además tengo contrato. Mi idea, si no me tiran, es seguir aquí". Mosquera rechaza dos ofertones Javi asegura que sigue "siendo la misma persona pero sí que cambia todo a tu alrededor. Ahora te conoce más gente, hay muchos niños en Gilet que me piden fotos o autógrafos...", señaló. Javi no atraviesa por uno de sus mejores momentos de la temporada, pero se ha convertido en pocos meses en uno de los pilares básicos del equipo. Salvó al Valencia del descenso la temporada pasada y este año quiere seguir siendo igual de importante. En mayo renovó hasta el 30 de junio de 2027.