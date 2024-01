Rubén Baraja por fin podrá contar con un jugador con el que reforzar los extremos. El técnico del Valencia CF pidió varios fichajes que no llegaron el pasado verano y ahora en enero se han hecho rogar. Peter Federico González es uno de los hombres sobre los que se ha estado trabajando desde hace muchos meses y quien ha recibido el 'ok' de Peter Lim una vez cerrada la venta de Koba Koindredi.

¿Quién es Peter Federico González?

Nacido en Madrid hace 21 años, pero de origen dominicano, todavía tiene esperanzas de defender la camiseta de la selección española. Hasta la fecha sólo ha sido internacional en categorías inferiores con República Dominicana, que no tardará en tratar de reclutarle para la absoluta en cuanto debute con el Valencia CF en LaLiga. Hay que recordar que con el Real Madrid ya lo hizo en la temporada 21/22 para disfrutar de un puñado de minutos residuales en tres partidos.

El fichaje de Peter no llega, ni mucho menos, en su mejor momento deportivo. Quizá consciente de que su salida era cuestión de tiempo, Raúl González fue recortándole su presencia en el once titular hasta el punto que no sale de inicio desde el pasado 9 de diciembre. A partir de entonces sólo ha disputado 48 minutos en tres partidos, no siendo convocado en los dos últimos previos a su fichaje por el Valencia CF.

¿Cómo juega Peter Federico?

El joven jugador madrileño destaca por su velocidad y técnica, además de por ser muy polivalente. Es zurdo, pero donde mejor se desenvuelve es como extremo derecho. En cualquier caso, esta misma temporada ha jugado también como extremo en su posición natural, mediapunta, mediocentro ofensivo e incluso lateral izquierdo. Sus números no son llamativos, aunque llegó a encadenar seis titularidades seguidas entre noviembre y diciembre en las que marcó dos goles y generó otras dos asistencias. Ahí, precisamente, demostró el potencial que atesora. El curso pasado, indiscutible, marcó seis tantos para repartir cinco pases finalizados en gol, cuajando una brillante segunda vuelta de campeonato que no se rubricó con el ascenso a la Liga Hypermotion porque el Eldense se llevó la final.

Esta temporada, Baraja cuenta de manera habitual con tres extremos: Fran Pérez, Diego López y Sergi Canós. La necesidad de contar con jugadores de banda le ha llevado a doblar laterales en varios momentos, colocando a Jesús Vázquez o Thierry en dicha función ofensiva. También Hugo González o David Otorbi han contado con minutos desde el extremo.

Presumiblemente, ahora será Peter Federico el que aglutine esos minutos.

Ficha del jugador: