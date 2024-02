La salida de Gabriel Paulista, no cubierta por el club, derivará en más minutos para los jóvenes centrales del Valencia. Mientras Mosquera se ha convertido en fijo con el paso de las semanas, este sábado la duda radica en su pareja de baile. En la convocatoria, además de Mosquera y el turco Cenk Özkacar, los otros dos zagueros son canteranos. Yarek, que puede ser titular, y Rubén Iranzo.

El de Picanya vivirá su segunda citación consecutiva tras el Metropolitano. Debutante en Primera con Bordalás, Iranzo aún no ha jugado en la Liga 23/24. Hoy será su novena convocatoria del curso en Liga, en una lista en la que está Alberto Marí, que al final no salió cedido al no llegar Rafa Mir.