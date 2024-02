Mista sobre Lim: "Solo hace que debilitar al Valencia"

Un delantero que, a pesar de no jugar 'una vida' en el Valencia, ha sido uno de los más determinantes de este siglo. Desde su posición de delantero acercó al Valencia a alzarse con dos ligas, una Copa de la UEFA y una Supercopa de Europa, incluido el histórico doblete con Rafa Benítez en los banquillos.

Miguel Ángel Ferrer, Mista, ahora comentarista de los partidos del Valencia para DAZN, ha ensalzado en una entrevista para Cope el sensacional trabajo de su excompañero Rubén Baraja, aunque no ha pasado por alto el desgobierno y desinterés que existe por parte de la propiedad.

"Creo que hay dos VCF: la propiedad juega en otra liga y no se preocupa por el club ni lo que pueda pasar con la plantilla", comenzaba el murciano. "La otra parte son la mayoría de empleados del club que sufren, como Baraja. Se puede entender que dudasen de la poca experiencia, pero nos acabó convenciendo a todos por el valencianismo, la ilusión y la mentalidad. Todas las opiniones tienen cabida en el fútbol, pero Baraja ha callado muchas bocas", comentó.

Respecto al fichaje frustrado de Rafa Mir, en otro mercado nefasto en el que Meriton debilita el equipo, Mista destacó que "no solo no le han dado a Mir, le han debilitado en defensa la plantilla con Paulista. Financieramente se puede entender, pero deportivamente no tiene sentido. Se rumoreó que ya dijo Lim que solo haría por recuperar su dinero fuera a costa que fuera, solo hace que debilitar a un Valencia que venía con muchas dudas de casi bajar. Da rabia porque el valencianismo ha encontrado en Baraja la figura que necesitaba. A poco que hubieran invertido habrían encontrado una situación inmejorable esta temporada", apuntó.