Rubén Baraja: "Todos queremos ver al Valencia lo más arriba posible"

¿EL OBJETIVO CLARO DEL CLUB ES INTENTAR JUGAR EN EUROPA?

"Sí, es tu opinión. La mía para conseguir el objetivo deportivo es que queda mucho trabajo por delante. Podría venir aquí a contaros novelas de todo tipo, pero los objetivos hay que conseguirlos en el campo. Todos queremos ver al Valencia lo más arriba posible, pero todo ello conlleva su tiempo, su proceso... no podemos generar crispaciones absurdas cuando todos sabemos de dónde venimos. A mí no se me ha olvidado"