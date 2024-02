Rubén Baraja: "Me sabe mal, porque el equipo merecía un punto"

VALORACIÓN DEL PARTIDO

"Si lo miras por el resultado, no estoy contento. El resultado no refleja lo que se ha visto en el partido en cuanto a lo que se ha podido ver en trabajo, ocasiones... El fútbol tiene esto, incluso trabajando bien, te hacen el 1-0 y ya desnivela el aprtido cuando ya no había tiempo de reacción. El trabajo del equipo ha sido bueno"