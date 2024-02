"Debut amargo" de Peter con mucho que aprender

El camino para aprender es ser consciente de que te queda mucho por mejorar. Y en esa línea está un Peter Federico que en la jornada de ayer sumó sus primeros minutos con la camiseta del Valencia CF . Entró al choque con el 0-0 en el marcador y el equipo terminó perdiendo. Por su parte, el extremo explicó que le pedía Baraja y entendió que todavía hay margen para mejorar.

«Ha sido un debut amargo. Me ha pedido que trabajase, que jugase por dentro. Ha sido una lástima el final del partido. Estoy contento, esto continua, hay que seguir, aprender de estas derrotas y a seguir trabajando para tener más oportunidades», explicó el futbolista.

El futbolista por su parte destacó también que quiere seguir trabajando para que le lleguen más minutos y poder demostrar en el Valencia que está preparado para la máxima categoría. «Me va a servir de aprendizaje, de entrenar cada vez mejor, el equipo es un grupo muy unido y muy joven. Hay mucho trayecto y trabajo en el día a día. Por mi parte tengo que trabajar para tener más oportunidades y poder quedarme a final de año», señaló.

Por su parte, el jugador, quien solo dio un pase en el poco tiempo que estuvo sobre el campo, y no ganó ninguno de los duelos, se deshizo en elogios con Kirian Rodríguez, futbolista de Las Palmas. «Le he visto muchos partidos a Kirian. El mejor jugador con diferencia de Las Palmas», explicó.

Kirian, curiosamente, animó a Peter Federico a seguir trabajando. «Le estoy viendo aquí. Me recuerda un poco a Marvin, porque es algo introvertido, viene del Real Madrid, debuta con ellos y eso no tiene que ser nada fácil. Además juega en el Valencia, que como siempre he dicho lo sigo mucho, así que... que lo sepas, te voy a apoyar y te deseo toda la suerte del mundo. Que esté tranquilo, como él dice tiene un grupo muy joven... que lo aproveche y a romperla, que seguro que va a ser así."