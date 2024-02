Son le pide disculpas públicamente a Kang-in Lee

La eliminación en la Copa Asia en semifinales fue un duro golpe para Corea del Sur. En un torneo en el que Japón y la propia selección de Son y compañía eran las dos grandes favoritas, Catar terminó levantando el título y demostrando que el fútbol va más allá de las individualidades y grandes talentos como el propio jugador del Tottenham y Kangin en el caso de Corea o Kubo, Mitoma y Minamino en el de los samuráis. La tensión llegó a ser tal en algún momento del torneo que, según afirma Carrusel Deportivo, las dos grandes estrellas de los 'tigres de Asia' llegaron a las manos.

Kang-in Lee se enfrentó potencialmente a una pérdida de un millón en ingresos publicitarios, y se pidió que fuera excluido por completo del equipo de Corea del Sur.

Según desveló The Sun, el incidente entre ambos llegó después de que varios de los miembros más jóvenes de Corea del Sur cenaran rápidamente para poder disfrutar de partidos de ping-pong. En ese momento, Son, a quien ya le había molestado esa situación en alguna que otra ocasión, dejó claro que esa no era la forma de actuar en un torneo de ese tipo y que las cenas debían aprovecharse para estar todos unidos y crear vínculos.

La pelea que generó la polémica

Según los informes, Son y Lee estuvieron involucrados en un 'altercado', después de que el capitán de los Spurs y sus compañeros mayores se sintieran ofendidos por un grupo de jugadores más jóvenes que salían temprano de la cena para jugar tenis de mesa. Luego, Son confrontó a los jugadores más jóvenes por "dañar la moral y la tradición", lo que llevó a Lee a golpear a su capitán y a que el dedo de Son se dislocara en el proceso.

Las disculpas públicas del capitán

"Hola, soy Son Heung-min"

Hoy quiero abordar un asunto un tanto serio y difícil.

Kang-in ha reflexionado sinceramente sobre sus acciones y se ha disculpado de todo corazón conmigo y con todos los jugadores de la selección nacional.

Yo también cometí muchos errores y mostré comportamientos indeseables cuando era joven, pero cada vez recibí los agudos consejos y enseñanzas de buenos mayores, que creo que me han llevado a donde estoy hoy.

Para garantizar que Kang-in nunca repita tal mala conducta, todos nosotros, los jugadores, como miembros senior y líderes del equipo nacional, brindaremos un apoyo especial para ayudar a Kang-in a convertirse en una mejor persona y jugador.

No creo haber manejado bien la situación y reconozco que mis acciones merecieron críticas. Sin embargo, como capitán, creo que es uno de mis deberes tomar acciones tan desagradables por el bien del equipo. Incluso si me encuentro nuevamente con la misma situación, actuaré en el mejor interés del equipo. Sin embargo, me esforzaré por liderar a mis compañeros de equipo de manera más inteligente y sabia en el futuro.

Desde ese incidente, Kang-in ha pasado por un momento muy difícil. Por favor, perdónalo con un corazón generoso. Como capitán de la selección nacional, lo pido sinceramente.

Además, los rumores que circulan sobre la división dentro de la selección nacional no tienen nada que ver con la verdad. Siempre nos hemos esforzado por ver un solo equipo y un solo objetivo. A pesar de recibir tanto amor a través del fútbol, lamento sinceramente haber causado un problema tan perturbador.

En el futuro, trabajaremos aún más duro para garantizar que el equipo nacional de Corea del Sur se fortalezca a partir de esta experiencia.

Una vez más, me disculpo sinceramente como capitán del equipo nacional de Corea del Sur".