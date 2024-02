Cavani de nuevo señalado

Tras su paso breve por el Valencia, Edinson Cavani cruzó el charco este verano para firmar por uno de los clubes con más masa social de aficionados de Sudamérica, Boca Juniors. A su llegada todas las esperanzas estaban puestas en el matador, que venía para lograr la clasificación a la final de la Copa Libertadores. No decepcionó y un gol suyo en la semifinal ante Palmeiras le bastó para coronarse como máxima figura del momento para el club. Pero no todo iba a ser un camino de rosas.

Su etapa en Mestalla

Cavani con Lay Hoon / Superdeporte

Edinson Cavani firma con el Valencia CF en verano de 2022 por dos temporadas. Pese a que no llegaría a cumplir un de ellas, la expectación en Mestalla en ese momento era máxima para uno de los delanteros con mejores números en la última década. En los 28 partidos que jugó como valencianista, anotó tan solo 7 goles en todas las competiciones, siendo el último frente al Villarreal en diciembre. El uruguayo ya no volvería a ver puerta en lo que restaba de temporada. Muchos apuntaron a que su bajón de forma se dio tras su convocatoria con Uruguay para el mundial de Qatar 2022. Su etapa en el Valencia terminó tras presionar durante semanas a la entidad para poner fin a su contrato.

La llamada de Riquelme que lo llevó a Boca

Cavani saludando en su presentación con Boca Juniors / Boca Juniors

Tras varios intentos en años anteriores, el actual presidente de Boca Juniors Juan Román Riquelme, logró que Cavani pusiera fin a su etapa en Europa. Lo hizo según varios medios argentinos, tras una llamada telefónica en la que Riquelme entre otras cosas se aseguró de preguntarle si llegaba en buena forma para competir. El uruguayo así se lo transmitió, pero las lesiones volvieron a pasarle factura y hasta ahora solo ha podído disputar 19 encuentros en los que únicamente ha visto portería en tres ocasiones. Si bien es cierto que uno de los tantos le sirvió a Boca para jugar la final de la Copa Libertadores, su rendimiento se ha puesto en duda en los últimos partidos.

En la Bombonera empiezan a perder la paciencia

La Bombonera / Boca Juniors

Los hinchas xeneizes llevan meses reprochando el mal momento de forma del delantero charrúa y cada vez son más los que piensan que no debería de continuar la temporada que viene. Desde el club siguen creyendo que aún le queda mucho por demostrar y que volverá a demostrar lo que ya hizo a lo largo de su carrera, marcar goles. Mientras tanto, el delantero xeneize no fue convocado en el último partido que disputó Boca debido a unas molestias físicas que según informan desde el club no supondría una lesión de gravedad. Desde Buenos Aires esperan que cambie pronto su mala racha y poder llegar a ver lo que algún dia logró en tantos equipos a lo largo de su carrera.