Ya hay fecha para el primer Triangular Femenino de Leyendas

La Asociación de Futbolistas del Valencia CF, en su ánimo por reconocer el esfuerzo y dar mayor visibilidad al Valencia CF femenino en particular y al deporte femenino en general, organiza el I Triangular ‘Llegendes Femenines de la Comunitat Valenciana’, el primero que se realiza siendo protagonistas las exjugadoras más importantes de los equipos más aclamados del territorio valenciano.

El torneo se celebrará definitivamente el 3 de marzo y no el domingo pasado cuando estaba previsto ya que la organización decidió aplazarlo en solidaridad con las víctimas y los afectados por el fatídico incendio del barrio de Campanar en Valencia. Antes de los encuentros se guardará un respetuoso minuto de silencio como homenaje y recuerdo a los fallecidos, a los afectados así como a los héroes que trabajaron denodadamente en la extinción del incendio y la atención a las víctimas.

Exjugadoras conocidas del Valencia CF, el Levante UD y Villarreal CF se medirán el próximo 3 de marzo en el Poliesportiu El Terç d’Alaquàs a partir de las 12 horas en un apasionante triangular que servirá para reverdecer viejos laureles y poner en liza antiguas rivalidades deportivas. La entrada es gratuita.

Desde la Asociación Futbolistas Valencia CF se quiere dar voz y visibilidad las mujeres que fueron jugadoras en los equipos más destacados de la Comunidad Valenciana celebrando un evento de estas características. Y es que, siguiendo sus fines sociales, la Asociación promueve los derechos e intereses de los jugadores de fútbol profesional que pertenecieron o pertenecen al Valencia CF, independientemente de su género.

A las 10 horas de la mañana, antes del encuentro de las Leyendas Femeninas, fijado para el 3 de marzo a las 12 horas, se jugará un Triangular Fútbol Femenino Base que enfrentará al Escuela Futbolistas VCF Femenino, al Levante y Villarreal. Concluirá la mañana con una comida de hermandad entre las participantes.

Cartel de presentación del triangular / AF VCF

La presentación que tuvo lugar el pasado día 20 en el Castell d’Alaquàs, contó con la presencia del alcalde de la localidad, Toni Saura y el presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, Fernando Giner, como anfitriones. El exjugador del Valencia CF explicó que la iniciativa surge “como homenaje al fútbol femenino y permitir también que ellas puedan seguir ligadas al mundo del deporte después de la retirada. Ellas son las más importantes, las futbolistas, que están aquí representando a los tres clubs con equipo femenino en la élite. Sin su colaboración y con la de los clubs no habría sido posible”, dijo Fernando Giner antes de que Ruth García, mítica exjugadora del Levante UD, agradeciera “la realización de este primer triangular. Es una iniciativa muy bonita e importante porque reconoce la labor de todas las jugadoras que han hecho tanto por el fútbol femenino. Podremos reencontrarnos con viejas compañeras. Ojalá sea el principio de un reencuentro y que se celebre cada año”.

A su lado estuvo Sara Rodríguez del Villarreal que visiblemente ilusionada decía “si me cuentan hace diez años que jugaría un partido de leyendas no me lo habría creído. Será especial reencontrarse con compañeras y rivales”, aseguraba. Cerró el turno de palabra de las jugadoras la embajadora del Valencia CF María Martí, que agradecía a la organización y mandaba un consejo a todas sus compañeras: “Ahora toca disfrutar”

El evento cuenta con el apoyo de Caixa Popular. En su representación, Pilar Molina ha mostrado su “soporte incondicional a iniciativas de este tipo. Estamos orgullosísimos porque da visibilidad al deporte femenino. Resalta su esfuerzo y, lo que es más importante, su trayectoria profesional. Ahí siempre estaremos”.

Acabó el acto Toni Saura, alcalde de la localidad que siempre se ha volcado con la Asociación y todas sus iniciativas como es el presente I Triangular de Fútbol Femenino de Leyendas. “Todos somos necesarios para trabajar por la igualdad e iniciativas como esta son muy importantes para poder conocerse. Lo importante es que se sepa que en Alaquàs, en colaboración con la Asociación y los clubs, estamos trabajando en este camino largo y difícil de la igualdad. Gracias a dios estamos dando pasos y este es uno de ellos”. Saura, alma máter del proyecto, ha mostrado también su interés en que este “sea el primer de muchos eventos” y ha acabado invitando a todos el domingo próximo al Poliesportiu El Terç y recordando que el Ayuntamiento enmarca la actividad dentro de la agenda de Igualdad municipal con motivo del próximo 8M.

No faltaron a la presentación numerosos regidores de Alaquàs, diversos representantes de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF como José Manuel Sempere o Merchina Peris, la primera jugadora que marcó un gol en Mestalla. “Que sea la primera de muchas”, dijo desde la platea.