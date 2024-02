Tebas responde al cierre de Mestalla a Netflix

El presidente de LaLiga Javier Tebas ha hablado del 'Caso Vinícius' a raíz de la negativa del Valencia CF de impedir el acceso de Netflix a Mestalla para rodar parte del documental sobre el futbolista brasileño. Tebas "respeta" la decisión de la entidad de Mestalla.

"Son decisiones que toma el club y son todas muy difíciles de tomar. Ellos han decidido que no entre la productora, lo tengo que respetar absolutamente. Ellos están más en el día a día de la situación de Valencia y que cualquiera de los que estemos lejos opinemos de esa situación sería un poco osado por nuestra parte".

Tebas ha hablado de la decisión como "una medida de precaución" y ha desvelado que él mismo va a "intervenir en el documental y voy a hacer una entrevista". "A mí me preocupa todo lo que afecte a este problema. No es decisión nuestra, me preocupan otras cosas que hacen los clubes. No creo que la no entrada para hacer el documental sea como consecuencia... Creo que es una medida de precaución. De hecho yo voy a intervenir en el documental y voy a hacer una entrevista. Creo que voy a hacer algo bueno".

El presidente de LaLiga también se ha referido a la denuncia que hizo el Sevilla ante Competición de un vídeo de Real Madrid TV contra los árbitros y a la decisión de LaLiga de personarse. "Ya lo dije, que lo íbamos a hacer. Ha sido el Sevilla, nosotros lo de poner una denuncia no estamos legitimados en Competición. Nos vamos a personar porque creemos y lo venimos diciendo que el tema de Real Madrid Televisión es un tema... lo dijeron los propios de Real Madrid Televisión tras el aprtido contra el Almería: "Esto es lo que queríamos". No es que sea una cosa de libertad de expresión, en el ámbito del deporte va contra el buen orden deportivo. Está en nuestros reglamentos como una infracción. Está bien la crítica, que las cosas no están bien, pero el constante recochineo, la superioridad el 'lo haremos cuando queramos', porque eso es el mensaje que lanzan. Cuando creo que el Real Madrid, yo soy madridista, como club señor que ha sido, no puede ser ese su argumento constantemente".

Respecto a la sentencia de CVC ganando el juicio a Real Madrid y Athletic ha asegurado: "Para LaLiga y para la mayoría de sus clubes, hay ahora mismo 39 en LaLiga Impulso, es la ratificación de que las cosas están bien hechas. Cuando he léido la sentencia me he acordado de agosto de 2022, cuando la junta del Real Madrid presidida por Florentino Pérez sacó una nota diciendo que nos iba a poner una querella penal contra Javier de Jaime, de CVC, y Javier Tebas, presidente de LaLiga. Y fue portada de muchos periódicos. Aquí está. Mensaje: no nos sometemos a las amenazas ni a las coacciones de nadie, por muy grande que sea la persona, en este caso del presidente del Real Madrid, por muchas influencias que tenga. Nosotros haremos lo que creamos que es lo justo y necesario para la mayoría de los clubes, y nos defenderemos en los tribunales como nos defendimos en la querella del mes de agosto que puso el Real Madrid contra mi persona".