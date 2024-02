La provocación de LaSexta en la semana del Valencia-Real Madrid

Morad El Khattouti El Horami es un rapero catalán de origen marroquí que poco o nada tiene que ver con el Valencia CF, pero eso este miércoles 28 de febrero no parece tal. Por lo menos para LaSexta. El 'artista' ha aceptado dos años de prisión por haber instigado a una multitud a lanzar piedras contra los policías que, ante las quejas de los vecinos, acudieron en 2021 a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) mientras grababa, sin permiso, un vídeo musical con un dron. ¿Y qué tiene que ver esto con el club valencianista? Nada. Bueno, que una vez se puso una sudadera del Valencia CF y es precisamente una imagen con esta prenda la que ha empleado la cadena privada para ilustrar en redes sociales la noticia. ¿Es Morad valencianista? No, no hay constancia de que el de L'Hospitalet sienta especial afinidad por el club valenciano, sin embargo es íntimo amigo del exmadridista Achraf, lateral del PSG, que incluso le apoyó cuando la jueza dictaminó la causa contra él. También tiene guiños hacia el Real Madrid y es que incluso llegó a posar durante un concierto con la elástica blanca con el nombre de Mbappé.

Morad, con la camiseta del Real Madrid con el nombre de Mbappé / SD

¿Se trata de una provocación de La Sexta en la semana del Valencia-Real Madrid? Podría ser, ¿no? Eso es lo que deben estar pensando numerosos tuiteros que no han dudado en comentar dicha 'casualidad'. La maquinaria blanca no sólo echa más madera en Real Madrid TV, sino que tiene rienda suelta entre el resto de cadenas de televisión, radios y diarios para calentar un partido en favor del conjunto madridista. El partido, por cierto, se disputará el sábado 2 de marzo a las 21 horas. Hasta entonces, es buen seguro que aparecerán muchas otras casualidades en el medio donde Ferreras es todo un pez gordo.

Ferreras, LaSexta y el Real Madrid

Antonio García Ferreras, quien fuera dircom del Real Madrid e íntimo amigo de Florentino, nunca ha ocultado su madridismo radical. Tanto en fútbol como en baloncesto, sus colores son evidentes.

Ferreras, vibrando con un partido del Madrid de baloncesto a pie de pista / SD

El presidente madridista le fichó de la SER, cadena propiedad del Grupo Prisa y desde la que por entonces se le atacaba a Florentino. El mandatario ya habló del tema en 2021: "Ferreras es un gran profesional, sobre todo lo que es un tío honrado, profesional, bueno, honesto, trata bien a todo el mundo. Estos son unos sectarios de la hostia, los del Grupo Prisa". En LaSexta, Ferreras se ha mostrado todavía más madridista si cabe y en los últimos tiempos tiene marcado en rojo la fecha en la que el Real Madrid debe visitar el gran estadio de Mestalla. Los blancos llegan como líderes, pero el Valencia CF se juega mucho. Tanto deportivo como de honorabilidad. Recordemos que el 'caso Vinicius' todavía colea e incluso desde el club han negado la solicitud de Netflix para poder grabar las gradas de cara a un documental tendencioso con el racismo de fondo.

Jordi Évole visitó Mestalla

No es la primera vez que LaSexta pone al Valencia CF en el foco mediático. Ha llovido mucho, pero todavía queda el recuerdo en la memoria colectiva del valencianismo la visita del siempre polémico Jordi Évole a las oficinas de Mestalla para tratar, a su manera, la crisis institucional y económica del club. Évole estuvo en las oficinas del Valencia entrevistando al que entonces era presidente del club de Mestalla, Manuel Llorente, y lo más curioso de todo es que fue víctima de las bromas de Fernando Giner, que entonces era miembro del Consejo de Administración del Valencia. El Chufa Giner aprovechó un momento en el que Évole fue al baño para encerrarle dentro. Cuentan los presentes que Giner dijo, "ahora verás Évole, ahora verás", el caso es que al poco tiempo se escuchaban en las oficinas del club los golpes y gritos de Évole para que fueran a rescatarle porque la puerta del baño no se abría... En definitiva, Jordi Évole fue víctima de Fernando Giner, conocido durante su trayectoria como jugador por este tipo de bromas.

Évole, mofándose del Valencia CF / SD

Audiencia de LaSexta

LaSexta es parte del Grupo Atresmedia y actualmente puja con Cuatro (Mediaset) por ser la cuarta cadena más vista en España. Antena 3, La1, y Telecinco son el podio en los últimos tiempos, mientras que las cadenas hermanas distan mucho del resto. Sin mucha audiencia media, El Intermedio es el programa estrella de LaSexta, seguido de Lo de Évole. A mucha distancia se encuentra el espacio presentado por Ferreras: Al rojo vivo.