Hugo Duro fue sincero tras un partido en el que pasó de todo. Tanto que el choque acabó con el Madrid marcando fuera de tiempo y tras el pitido del árbitro al mismo tiempo que Brahim centraba desde la zona derecha. Antes del córner, Gil Manzano había avisado. "Es la última. No dejo ninguna más", había gritado a los futbolistas. El problema del colegiado es que fue demasiado torpe y sí dejó que Brahim controlara, se marchara hacia la banda y justo en el momento del centro pitaba el final del encuentro. Bellingham marcó después pero no se puede hablar de gol anulado, ya que el sonido llegó antes. El propio Hugo Duro lo reconocía. "Cuando va a sacar el córner dice que es la última, no entiendo por qué tarda tanto tiempo en pitar. Entiendo al Real Madrid pero es que lo tenía que haber pitado nada más despejamos", explicó.

La explicación de Hugo Duro

"Despeja Giorgi, va a pitar, y cuando va a centrar pita. O pita antes o que no pite. Pero bueno, para mí ha estado bien el árbitro", aseguró Hugo, quien también analizó su penalti corregido por el VAR. "Me resbalo y sí que me da Fran, pero es verdad que si da balón antes Fran no es penalti", sentenció antes de hablar del gran partido de todo el equipo. "El trabajo del equipo es muy bueno, el Madrid es un equipazo y tenemos que seguir sumando. Esa última de Peter que se le ha ido arriba, los últimos dos córners, el equipo ha acabado bien. Pero al final el Madrid te hace correr. Me alegro por la gente de Mestalla, han mostrado ese respeto que decíamos durante esta semana con lo del racismo, que es verdad que el año pasado pasó en el fondo, y no sé cuantos fueron, pero este año han apretado en nuestra casa pero me alegro con el respeto", afirmó.

Por último, el delantero también habló sobre la situación de Vinicius. "Al final Vinicius es un pedazo de futbolista. Se lo he dicho. Dedícate a jugar, no entres y él ha hecho un partidazo, a pesar incluso del partidazo de Foulquier. Le animo a que siga centrándose en el fútbol, porque es lo que tiene que hacer", señaló.