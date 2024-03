Todos los mensajes del valencianismo en la manifestación contra Meriton

La manifestación de la afición del Valencia CF, organizada por la asociación Libertad VCF, está volviendo a ser una demostración histórica de defensa del escudo y también de creatividad por parte de los valencianistas. Las pancartas proliferan entre los cánticos contra el máximo accionista y su equipo de ejecutivos en la ciudad: "Peter, vete ya", "diles que se vayan", "Layhoon Chan, mentirosa" y "Corona es un florero", "Peter, no, Valencia, sí", "Solís, canalla, fuera de Mestalla".

Antes de la manifestación, Superdeporte tuvo acceso a la pancarta que encabeza la protesta: "Vuestra traición, nuestra sentencia. 1919-2030". Los mensajes que portan los miles de seguidores presentes, algunos conjuntos tanto para los dirigentes de la entidad de Mestalla como para los políticos que gobiernan la ciudad y la Comunitat Valenciana. "No més estafes mundials. No més Lim. Només per l’afició, només pel VCF", en relación al pulso que el club mantiene con la Administración para conseguir beneficios urbanísticos utilizando en interés del singapurense la voluntad política de que la ciudad reafirme su candidatura para ser sede del Mundial 2030 en España, Portugal y Marruecos.

En la marcha de exhibición valencianista contra el máximo accionista tampoco faltan 'recados' clásicos en citas anteriores, como por ejemplo el que reza: "Ni olvido ni perdón" o "Layhoon Chan, mentirosa". O el que acompañando el rostro de Arturo Tuzón, expresidente en los años 80 y 90, recuerda una de sus frases emblemáticas: "El Valencia CF será lo que los valencianos quieran que sea". Otra dice: "Dignitat, Lim Out".

Numerosas pancartas de peñas presentes en la manifestación, algunas como la de Barcelona 'Lo Rat Penat' despalazadas desde otras ciudades. Una de ellas señala a Javier Solís, Javier Tebas, Jorge Mendes y Peter Lim y hace referencia a no brindar los beneficios urbanísticos de la ATE.

Galería: El valencianismo vuelve a manifestarse para la marcha de Lim /

El malestar contra Meriton se manifiesta crudamente en otrs carteles con lemas como "Singapur, motherfucker" o "Lim=RIP". El valencianismo, por su parte, continúa herido por prácticas censoras por parte del Valencia CF y su Comité de Disciplina Social, que ha abierto numerosos expedientes a aficionados críticos. La temporada pasada, sin ir demasiado lejos, fueron varios los partidos en los que a miembros de Libertad la seguridad privada del estadio e, incluso, la Policía Nacional fueron desprovistos en los accesos del estadio de banderas, cartulinas o pegatinas contrarias a Peter Lim o ejecutivos de Meriton en el Valencia. Una de las pancartas este 2M lo recuerda y clama contra la censura: "Ni con expedientes sancionadores nos podrán callar".

Palabras también para los políticos y el banco

CaixaBank, principal acreedor del club, tampoco se libró de la crítica del valencianismo, que también le pide auxilio frente a Lim. Un grupo de seguidores exigen al banco "soluciones" por "el Valencia se muere".

Un aficionado porta una cartulina decorada con una imagen del estadio en el último proyecto del Nou Mestalla presentado por el club y este amplio escrito para los políticos: "¿En serio esta chapuza estética de estadio para la afición de por vida por un mundial? ¿Nos han llamado las autoridades para saber como queremos el Nou Mestalla teniendo un concepto mucho mejor o si queremos reformar Mestalla? ¿Saben las autoridades cómo son los estadios de fútbol y cómo es un buen proyecto para el Nou Mestalla en la Estética? Construir este proyecto = abocar a la ciudad y a la afición a tener esta chapuza de por vida. No al convenio, no a las fichas urbanísticas y no a licencias de obra con esta chapuza estética. Lim and Meriton, go home". Un lema, "Lim Go Home", trascrito en múltiples idiomas como valenciano, inglés y chino.

Una de las pancartas más originales en la manifestación del 2M / J. M. López

Ya en las inmediaciones de Mestalla, una gran lona, adornada con los rostros del histórico gestor Vicente Perís y exjugadores míticos como Juan Sol, Antonio Puchades y Mario Kempes, desplega los siguientes mensajes: "STOP, Nou Mestalla/ATE. Prohibido el paso a Peter Lim. BIC, OK".

Alrededor del portavoz de Vox en València, Juanma Badenas, sorprenden las cuatro pancartas que le acompañan por detrás. "Juanma Badenas, ¡resiste! El alcalde del Valencia CF". Además, han estado en la manifestación con miles y miles de valencianistas los políticos del PSPV-PSOE Borja Sanjuán y Javier Mateo.