Una aficionada brasileña y del Madrid denuncia que un niño llamó "mono" a Vinícius en Mestalla

El Valencia - Real Madrid todavía no ha terminado doce horas después y la polémica continúa viva. Pese a la negativa a la entrada de las camáras de la productora que está grabando un documental sobre el jugador del Madrid para Netflix, ha habido intentos de perjudicar al Valencia CF y a su afición tildándolos de racistas buscando cualquier imagen para aumentar el ruido.

La afición de Mestalla demostró sus valores y su respeto, después de la persecución que hubo tanto en Madrid como en Brasil tras el puntual epiosodio racista de 2023. Tanto el club como el valencianismo estaban mentalizados de que había que dar un gran ejemplo para evitar que se siguiera difundiendo esa imagen distorsionada de Mestalla, el Valencia e incluso la ciudad.

El periodista brasileño Gustavo Hofman ha publicado un vídeo grabado por una aficionada brasileña en Mestalla en el que denuncia el racismo que supuestamente sufrió Vinícius en Valencia. En él se puede ver a un niño gritar "mono" a Vinícius. Acto y seguido los acompañantes del menor se percatan de la grabación con el móvil por parte de la aficionada del Real Madrid y se corta el vídeo.

La aficionada en cuestión se llama Anna Anjos, es residente en Barcelona y tal y como se puede ver en su perfil es aficionada del Real Madrid. Además en su Instagram se pueden ver varias fotos suyas, ataviada con la camiseta del Madrid en distintos campos de España: Camp Nou, Balaídos o Santiago Bernabéu, entre otros.

La aficionada denuncia en ESPN Brasil que Vinícius sufrió "insultos" y ella también sufrió "intimidaciones" después de haber viajado desde Barcelona a Valencia para ver a 'su' Madrid. "Desde que entré en el estadio vi cómo aficionados le llamaban ‘mono’ a Vinicius. En mi sector había un coro. El niño también lo hizo”, asegura la aficionada para ESPN Brasil

“La seguridad del campo me dijo que eso era normal, que era parte del ambiente. Después del partido yo lloré, no sé si se puede ver en el rostro. Yo me sentí impotente. Creía que el vídeo podía servir para denunciar lo que estaba ocurriendo. Incluso pensé que ellos podían perseguirme”, continúa explicando en el vídeo

Una historia rocambolesca, que más allá del ese grito aislado de un menor (totalmente condenable), huele a que podría haber estado pactado para lograr el deseado relato de que Vinícius es el abanderado de la lucha contra el racismo y de que Mestalla y Valencia son racistas por una imagen distorsionada de la realidad.