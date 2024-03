Libertad VCF: «Las instituciones no pueden gobernar de espaldas a lo que pasó en la calle»

La afición del Valencia estuvo a la altura de su grandeza tanto en Mestalla como en las calles de la ciudad en un 2 de marzo de 2023 para la historia. El valencianismo respondió en masa a la llamada de Libertad VCF con una cifra récord de asistencia en la ‘era Meriton’. Más de 20.000 valencianistas salieron a la calle para pedir la marcha de Peter Lim del accionariado del club y dar un «toque de atención» al Ayuntamiento y a la Generalitat Valenciana para que no se siente a negociar con la propiedad y pase a la acción. SUPER contactó ayer con el presidente de Libertad VCF para valorar la manifestación en clave social y política. José Pérez lo tiene claro. El 2M tiene que marcar un antes y un después en la relación de la ciudad y las instituciones con la propiedad «Las instituciones no pueden gobernar de espaldas a lo que pasó en la calle».

«Lo que se vio en la calle es que la gente salió una gran parte de la sociedad valenciana a reivindicar y luchar por su club. Llenamos calles y calles desde la Plaza del Ayuntamiento a la Avenida de Suecia en Mestalla y fue para que se pongan los pelos de punta y para que haya un toque de atención. La gente manifestó su opinión. La sociedad tiene pocas herramientas para hacerse oír: las elecciones, en procesos legislativos que puedan iniciarse a partir del pueblo y manifestarse en la calle. Somos muchísimos miles los que le hemos pedido a las instituciones y a María José Catalá (Alcaldesa de Valencia) y a Carlos Mazón (Presidente de la Generalitat) que actúen. El problema es que han pasado 24 horas y todavía no han dicho nada y eso me parece una falta de respeto. Me parece que el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valencia no puede dejar de manifestarse sobre lo que pasó el sábado en las calles de Valencia. Eso es gobernar de espaldas al pueblo y eso es un pecado capital para quien está al mano de las administraciones públicas. Me parece tremendo».

Masiva y cívica

Más allá del mensaje político, José Pérez quiso destacar la respuesta del valencianismo por el gran número de afluencia que asistió a la protesta y el civismo demostrado una vez más como en las cinco convocatorias anteriores. «Desde Libertad VCF hacemos una valoración muy positiva de la manifestación del sábado. Creo que hay dos hechos a destacar. El primero es que la protesta volvió a ser cívica, volvió a ser una fiesta del valencianismo y la afición del Valencia y la sociedad valenciana volvió a demostrar que sabe luchar por lo que cree y por lo que siente que es justo en la calle de una forma encomiable, envidiable, ni un solo insulto, ni una solo pancarta fuera de tono en un comportamiento fantástico. Juntar a 20.000 personas y que no haya ningún incidente es una maravilla. Esta es la sexta concentración y manifestación que convoca Libertad y que podamos hace esto con este civismo se nos pone la piel de gallina porque habla muy bien de la afición del Valencia. La otra parte es la cantidad de gente que hubo. Más de 20.000 personas. Por mucho que intenten desde el club acallar esa cifra o matizarla, me da lo mismo», afirmaba José Pérez contrariado por algunas informaciones en torno al 2M.

Gestión interna

José Pérez se mostró crítico con la gestión del Valencia de Valencia en el 2M. «Es importante hablar del Meriton de aquí. Estoy hablando de la gente que tiene secuestrada al Valencia. Estoy hablando de Javier Solís y su campaña mediática, estoy hablando de Layhoon, esta gente estuvo durante toda la mañana del sábado intentando que no hubiera cobertura mediática de la manifestación, amenazando a los medios de comunicación para que no le dieran cobertura. Javier Solís no merece representar al Valencia CF. Estuvo toda la mañana llamando a los medios para que no dieran cobertura y si la daban se atuvieran a sus consecuencias. Me parece de una gravedad tremenda y me parece que las instituciones tienen que tomar nota sobre esto. No se puede negociar con esta gente. Tienen actitudes mafiosas y con gente que tiene actitudes mafiosas no se puede más que acatar la ley, hacerles cumplir la ley, no se puede negociar con ellos. Estamos esperando que con el llamamiento que hicieron ayer los más de 20.000 valencianistas en la calle las administraciones cumplan con lo que dijeron en campaña electoral y sienten a Peter Lim para explorar una vía para que salga del accionariado del club».