La reacción de Real Madrid TV tras el partido de Mestalla

"No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo". Y así unas cuantas veces más. Fue la primera reacción de Real Madrid TV a la decisión de Gil Manzano de pitar el final del partido que enfrentaba al Real Madrid contra el Valencia en Mestalla justo antes de que Bellingham marcase el tercer tanto para los de Carlo Ancelotti, un gol que daba la victoria al equipo blanco y que acabó significando la expulsión del inglés por sus protestas.

Poco después empezaron a cargar contra el colegiado extremeño, a quien ya habían criticado antes del partido con uno de sus famosos vídeos. "Insólito, inaudito, bochornoso, auténtico atraco. Recordemos que Gil Manzano pitó tres penaltis en contra del Madrid en Mestalla. Nos robó el gol de la remontada. Los que no nos siguen no pueden ver lo que decimos. Hoy lo ha visto todo el mundo porque Gil Manzano defiende que ha pitado antes. Se inventa un nuevo reglamento. Le tienen que corregir desde el VAR en el penalti que se ha inventado", decían en la televisión del club que preside Florentino Pérez.

Los jugadores del Madrid protestan a Gil Manzano / AP

Después, intentaron explicar la jugada, para acabar diciendo que el arbitraje español es lamentable. "Se añaden siete minutos, se pierde tiempo y no se prolonga lo suficiente. Lo ha dicho Ancelotti bien clarito, el gol de Bellingham tenía que haber subido al marcador. No deja terminar la jugada que es lo que dice el reglamento. Retrata a este sistema. No da lugar a la interpretación. El protocolo dice que pitas el final señalando con los brazos al túnel de vestuarios. Es la primera vez que se produce. Si el VAR interviene en el 90′ y se para dos minutos, tienes que alargar dos minutos. Es un hazmerreír de liga, la española, con los arbitrajes".

Y pidieron una explicación al presidente de los árbitros, Luis Medina Cantalejo. "Pondrán un reloj y dirán que Gil Manzano ha tenido el beneplácito de dar un minuto más al Madrid. En la jugada se ve que los jugadores del Valencia se lamentan y no van a quejarse. Todavía seguimos sin entender lo que ha pasado en Mestalla. Van a arruinar la competición española. Creo que había porra entre los árbitros por ver quién expulsaba antes a Bellingham".

Lasa críticas a los árbitros son habituales en Real Madrid TV antes y después de cada partido, con elaboración de vídeos con supuestos errores del colegiado que dirige cada partido del equipo de Ancelotti. La pasada semana, el Sevilla se convirtió en el primer equipo en denunciar este hecho. El Comité de Competición desestimó la denuncia por un defecto de forma, aunque el club andaluz indicó que volverían a presentarla, mientras la reacción del Real Madrid fue que seguirían con esta política.