El ‘caso Peter Federico’ retrata al madridismo

«La lucha continúa» como dice Vinícius Junior, pero no igual para todos. El ‘caso Peter Federico’ ha confirmado la hipocresía del racismo selectivo. Queda claro que hay racismo de primera y de segunda. No es una película de la productora brasileña de Netflix. Es una triste realidad social que ha dejado en evidencia a un Vinícius autoproclamado líder de la lucha anti-racista, al Real Madrid como institución, a su fiel aparato mediático y a todos los representantes políticos que pusieron el grito en el cielo con el ‘caso Vinícius’ en plena campaña electoral y ni siquiera se han pronunciado públicamente un año después con el jugador del Valencia en un caso de discriminación racial idéntico. Han pasado 48 horas desde que Peter Federico se vio obligado a cerrar los comentarios de sus redes sociales por insultos racistas y nadie del Madrid (su club de propiedad) ha salido en su defensa. Ni hay comunicado oficial del club blanco. Ni hay muestras de apoyo de Vinícius y el resto de sus compañeros. Ni la noticia abre portadas ni informativos a nivel nacional en un silencio cómplice. El ‘caso Peter’ ha retratado al madridismo.

Solo el Valencia y LaLiga han salido en defensa del futbolista condenando los insultos racistas recibidos en sus redes sociales. El club, ejemplar en su campaña de ‘discriminación cero’, fue el primero en emitir un comunicado oficial el domingo por la noche. «El Valencia reitera su compromiso en la lucha contra la discriminación en cualquiera de sus formas. Son totalmente inadmisibles algunos comentarios fomentando el odio que está recibiendo nuestro jugador Peter Federico. Por un fútbol y una sociedad libre de discriminación y violencia. Zero Discrimination».

Algunos insultos de los que ha recibido Peter Federico / SD

LaLiga no se puso de perfil y reaccionó el lunes a mediodía en sus redes condenando los comentarios discriminatorios vertidos contra el jugador del Valencia. «En el deporte no hay lugar para conductas de odio. LaLiga condena los comentarios discriminatorios vertidos contra el jugador Peter Federico y le muestra su apoyo, así como al Valencia. Seguiremos trabajando juntos para erradicar estos comportamientos de nuestro fútbol». Un comunicado, eso sí, menos contundente que el que la temporada pasado emitieron a raíz del ‘caso Vinícius’. Entonces se habló de «racismo» con un vídeo incluido de cómo se trabajaba para erradicar el racismo en la competición. Ahora, los términos elegidos son «conductas de odio» o «comentarios discriminatorios». «La intolerancia y el racismo no tienen sitio en nuestro fútbol. LaLiga condena y actúa siempre ante cualquier insulto o actitud racista, xenófoba o violenta, dentro o fuera del terreno de juego. LaLiga apoya y respaldará a Vinícius y cualquier jugador que sufra estos ataques, como siempre ha hecho. LaLiga y los clubes seguiremos trabajando duramente para erradicar cualquier comportamiento de este tipo», denunciaron el año pasado con el ‘caso Vinícius’.

Centro de las iras

El jugador está dolido por los insultos recibidos y no entiende la corriente de odio en la que se ha visto afectado. Su decisión ha sido cerrar los comentarios de sus redes sociales y no hablar públicamente bajo la recomendación de su entorno más cercano. El futbolista es uno de los siete hijos de un matrimonio de la República Dominicana que cambió la isla caribeña por los suburbios de Madrid (barrio de San Cristóbal) en busca de un futuro mejor.

Peter se convirtió en el centro de las iras del madridismo a raíz del gesto que hizo en los últimos compases el partido pidiendo un último aliento a la grada de Mestalla. «Qué se puede esperar de un país como Dominicana, suerte cabeza de nido», decía uno en sus redes. «Si no llega a ser por el Madrid, estabas repartiendo comida en Uber», escribía otro. «No muerdas la mano que te dio de comer, en patera te tenías que haber ido». Son un ejemplo de la hostilidad a la que se ha enfrentado en las últimas horas. Es muy injusto. Casi tanto como el doble rasero en el ‘caso Vinícius y el ‘caso Peter’. Retratados.