¿Llegan De Jong y Pedri al Barça-Valencia?

El FC Barcelona perdió mucho más que dos puntos en San Mamés. Los de Xavi Hernández tenían la opotunidad de recortarle dos puntos al Real Madrid, que empató en Mestalla ante el Valencia, y tres al Girona, que cayó en Son Moix. Pero los azulgrana no están para tirar cohetes y no fueron capaces de pasar del empate a cero ante el Athletic Club en un encuentro muy cerrado y con muy pocas ocasiones de gol.

De hecho, lo más reseñable del encuentro llegó en forma de malas noticias para el Barça. Y es que Pedri y Frenkie de Jong no pudieron terminar el partido y tuvieron que ser sustituidos por problemas musculares ya en la primera mitad. Dos bajas muy sensibles en la medular culé, que este año no estaba pasando por su mejor momento. El fichaje de Oriol Romeu no ha terminado de cuajar y los continuos problemas de Pedri estaban dejando a Gundogan como la figura más importante del centro del campo. Ahora el Barça deberá afrontar un buen tramo de competición con 'parches'.

Tiempo de baja de Frenkie de Jong

En el caso del neerlandés, la lesión parecía más grave en primera instancia, pero finalmente se queda en un esguince de tobillo que, por otra parte, apartará a De Jong del verde alrededor de un mes. El FC Barcelona no ha especificado la gravedad del esguince, pero según apuntan desde la Ciudad Condal podrían ser entre tres y cuatro semanas de baja. Se perderá seguro la vuelta de octavos de Champions ante el Nápoles (quedaron 1-1 en la ida en San Paolo), pero se espera que llegará a tiempo para el Clásico, agendado para mediados de abril, y en el que podría esta la liga ya definida. Por tanto, si no se vuelve a lesionar en ese periodo,o su recuperación no va conforme lo esperado, sí podrá estar para el duelo ante el Valencia a finales de abril.

Serios problemas para Pedri

El caso del canario es más complicado. Pedri tiene roto el recto femoral, por lo que estará más de un mes de baja. Como mínimo estará unas cinco o seis semanas, pero podría ser más en función del proceso de recuperación del tinerfeño. El Barça-Valencia todavía no tiene fecha y horario, pero está agendado para el fin de semana del 27-28 de abril. Con los pronósticos más optimistas, el '8' blaugrana llegaría a enfrentarse contra los de Baraja, pero en cualquier caso llegaría justo, e incluso podría no llegar.