El motivo del viaje de Layhoon, Solís e Inma Ibáñez a Singapur

Layhoon, Javier Solís e Inma Ibáñez, presidenta y directores corporativos y financiera respectivamente, han viajado esta semana a Singapur para reunirse con Kiat Lim, el hijo de Peter Lim, máximo accionista del club. Tal y como ha podido saber Superdeporte, los responsables del 'local management' -la gestión del VCF en València-, han visitado al hijo de Lim para tratar diferentes aspectos.

Entre ellos, se ha hecho un análisis de la actual situación del proyecto de obra para acabar el Nou Mestalla, un asunto que tras años de discusiones institucionales-políticas sigue bloqueado y sin una solución a la vista.

Pendientes de acabar el estadio, pero sobre todo de las condiciones urbanísticas que se firman para acabarlo tras meses de caducidad de la ATE firmada años atrás, el club confiaba en aprovechar el cambio de tendencia política de la ciudad de València para aliarse a las políticas de PP y VOX con el fin de conseguir esos beneficios. Es ahí donde está la partida ahora, en ver hasta qué punto desde el Consistorio ceden ante las 'presiones' del club con vistas sobre todo al Mundial de 2030 y a la posibilidad de que la ciudad sea sede de alguna eliminatoria, algo que supondría un reseñable impacto económico para la ciudad.

El otro de los temas que se ha tratado con Kiat, que ahora está al mando en la gestión del club desde Singapur, es el aspecto económico. De ahí, precisamente, la presencia de Inma Ibáñez. Asuntos como el análisis de la situación económica actual y parámetros de acuerdo a los diferentes escenarios para el medio plazo (también pendientes del resultado final deportivo de la temporada) han sido otros asuntos encima de la mesa de una expedición que ha aterrizado de vuelta en la ciudad de Valencia este Viernes Santo.

El aspecto deportivo, ajeno a la reunión

En la reunión entre el 'local management' y Kiat Lim no se trataron aspectos deportivos. La planificación deportiva del próximo curso o la renovación de Baraja, algunos asuntos pendientes de gestión, no han sido objeto de debate en Singapur. El aspecto deportivo, faena de la parcela de Miguel Ángel Corona (director deportivo) ya se trató anteriormente directamente entre Kiat y Layhoon. En este caso, la presidenta entregó a Kiat un reporte con diferentes aspectos destacados por Corona y que dependerán en todo caso de la clasificación (o no) deportiva del club para Europa el próximo curso.