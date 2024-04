Parte médico y tiempo de baja de Yaremchuk

Roman Yaremchuk no podrá ayudar a sus compañeros para intentar el asalto a la séptima plaza que actualmente defiende el Betis con un punto más que el Valencia CF. Este jueves, en el partido aplazado ante el Granada, el delantero ucraniano no podrá ser de la partida tras la lesión sufrida ante el Mallorca. El problema reside en los isquios, lo que significa que la gravedad es la que marcará el tiempo de baja, que puede ir desde las dos semanas hasta las ocho en caso de fractura tendinosa. El club no ha dado más detalles hasta el momento.

Tras el duelo frente al conjunto nazarí y con parón por la final de Copa del Rey, los de Baraja se medirán ante Osasuna y Betis, dos rivales directos por los puestos europeos, antes de viajar al Camp Nou con la intención de dinamitar las opciones ligueras del Barça.

Parte medico de Yaremchuk

El jugador del Valencia CF, Roman Yaremchuk, padece una lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda, sufrida durante el partido de este sábado frente al Real Mallorca CF en Mestalla.

La previsión con el delantero internacional valencianista es realizar tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica.