La respuesta de Kiat Lim a Libertad VCF

El 14 de diciembre de 2023, en la Junta General de acciones Layhoon respondió así, a las preguntas de Libertad VCF sobre si el club estaba en venta: «El propietario no me ha dicho nada sobre una venta ni me ha indicado que explore esta posibilidad. Si Libertad tiene alguna propuesta, Kiat Lim es consejero y es la persona adecuada para proponerle cualquier cosa». En los días posteriores, como contó José Pérez, presidente de Libertad VCF, en el programa ‘La Noche del Murciélago’ de la 87.5 FM, la asociación solicitó primero a Javier Solís y, posteriormente al Consejo mediante burofax, el contacto del consejero Kiat Lim para proceder como les había indicado la presidenta.

Sin embargo, la respuesta de Solís fue que Kiat le había dicho que «no quería saber nada de Libertad y que nunca se iba a sentar a hablar» con la asociación de oposición a Meriton. «No tenemos respuesta del Consejo, no contestaron de modo oficial. Solís, al día siguiente de mandar la carta, llamó a nuestro abogado y le dijo que había llamado a Kiat y que este le había dicho que no quería saber nada de Libertad... Según el señor Solís, claro... Cuando hablas con gente que su palabra vale tan poco al final, no sabes Me extraña que descuelgue y llame a Kiat. Esto el valencianismo lo tiene que saber, estamos dirigidos por gente sin palabra», añade José Pérez.