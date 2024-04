Así fue la emotiva vuelta de Lato a Mestalla, su casa

El sábado, más allá del descafeinado empate a cero que dejaron Valencia y Mallorca sobre el césped de Mestalla, se pudo ver una de las imágenes más bonitas de la jornada. Toni Lato, ahora con la camiseta bermellona del Mallorca, regresaba al estadio que le vio formarse, crecer, e incluso marcar gol el día que portaba el brazalete de capitán de su centenario equipo. Sin duda un día muy especial para el de la Pobla de Vallbona, que ya desde el calentamiento notó el cariño de su ex afición, que le tratará por siempre como uno más.

Y es que las cámaras del Día Después de Movistar siguieron al detalle el regreso del valenciano a su tierra, que contó con la presencia de su familia, como no podía ser de otra forma. "Es un día muy especial, muy emocionante. Son muchos años aquí", decía su padre Antonio. Su hermano, Raúl, incidía en lo emotivo del momento: "Conociéndolo, está en un mar de nervios. Es normal, es un día muy especial". Su tío Pedro no podía dejar pasar la oportunidad de recordar que "es un poco extraño, porque él es del Valencia, pero ahora está defendiendo la camiseta del Mallorca". Y eso hizo.

Toni ingresó en el césped del templo de la Avenida de Suecia en la segunda mitad por Jaume Costa, otro exvalencianista que recibió el cariño de Mestalla. Pero los focos no podían no centrarse sobre el vallbonense. Ya en la primera mitad hubo un amago de entrada en el campo por unos problemas físicos de Jaume Costa, que hicieron que Lato saltase a la banda de Mestalla para iniciar el calentamiento en caso de lesión, lo que levantó a la grada valencianista en una marea de aplausos e incluso un "Toni Lato oé, Toni Lato oé, Toni Lato oé, Toni Lato eoé".

Tras el partido, el carrilero valenciano pasó por los micrófonos de LaLiga y reconoció que estaba "contento por volver a ver mi gente, familia, amigos, compañeros. Me ha hecho mucha ilusión volver aquí". Un jugador de Primera, y sobre todo, una persona especial. Querido como el que más por sus excompañeros, y como no, por su familia, que se deshizo en elogios hacia Toni. "Es trabajador, humilde, es un cielo", decía su padre. Su hermano Raúl, por otra parte, bromeaba recordándole "que no se equivoque de equipo cuando la vaya a pasar", y que después añadió que "trata a los canteranos como hermanos, y a los mayores como padres, es una persona especial".

Sin duda un día para el recuerdo en la familia Latorre, y para Toni, que no va a dejar de recibir ese cariño cada vez que pise su tierra porque, además de ser el equipo que ama y en el que se formó, és y será su casa.