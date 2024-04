Baraja medita el mejor encaje de bolillos para su once

«Es algo que nos lleva pasando toda la temporada por uno u otro», lamentó Rubén Baraja cuando fue preguntado por lesión de Roman Yaremchuk, que se perderá el partido contra el Granada y algunos más debido a un contratiempo muscular en el isquio izquierdo. La baja del ucraniano, que se había ganado la titularidad desde hace varias jornadas, obliga al técnico del Valencia a meditar el mejor encaje de bolillos posible para armar su once en el Nuevo Los Cármenes. Sin querer dar pistas sobre cuál será la alternativa, el Pipo explicó que lo mejor es convencer de que «otros jugadores pueden aprovechar la oportunidad».

Quien sí entra en la convocatoria tras perderse el partido ante el Mallorca por problemas muscualres es Sergi Canós, tal y como confirmó el propio preparador vallisoletano. A falta de saber si el de Nules está en condiciones o no para formar parte del once titular, su regreso permite al técnico del Valencia disponer de más variantes. Sergi Canós y Fran Pérez en las bandas y Diego López, como sustituto de Yaremchuk, a modo de mediapunta por detrás de Hugo Duro parece la opción más real para el once, aunque evidentemente está supeditado al estado físico del exfutbolista del Brentford. Otras opciones para sustituir al ucraniano son Alberto Marí, siendo este el cambio más natural porque el canterano es otro ‘9’ puro, o Amallah, que tiene experiencia jugando como segundo delantero en sus anteriores etapas.

Posible cambio de dibujo

Desde que el 4-4-2 fue un éxito, Baraja apenas ha variado su dibujo. Sin embargo, ahora puede plantearse regresar al esquema más habitual en los primeros partidos de temporada, más parecido a un 4-3-3, con tres centrocampistas que apuntarían a ser Pepelu, Guillamón y Javi Guerra, con dos extremos y un solo ‘9’, Hugo Duro, por delante. También podría entrar André Almeida en ese trivote. Aunque el Pipo explicó que «ha tenido una lesión larga y que no juegue más es mi decisión, pero en el tiempo que queda espero que cambien las cosas».

Estado de Diakhaby

El zaguero franco-guineano regresó esta semana a Valencia y dio un paso en su todavía larga recuperación. En rueda de prensa el vallisoletano explicó que «ha vuelto porque está en un plazo de rehabilitación y regresará a Lyon a pasar revisiones, pero el grueso de la recuperación la hará aquí», aseguró Rubén Baraja.