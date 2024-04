"¿Cómo llego al partido de las Leyendas? Fatal"

La valoración de la temporada debe ser positiva, porque no sólo hay puntos y resultados, sino también trabajo hecho con identidad, compitiendo y superando problemas. Me parece todo una pasada. Lo que están consiguiendo con lo que nos planteamos a principio de temporada me emociona. Ver cómo han crecido y los que estaban casi inéditos, ahora están consolidados. Lógicamente queremos estar arriba, pero sólo eso me hace sentir emocionado con lo vivido esta temporada. Nos falta la culminación, pero es un año precioso