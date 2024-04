Enormes muestras de cariño con Almeida de todos sus compañeros

André Almeida llegó al Valencia CF la temporada pasada y no tardó en dejar muestras de su calidad al valencianismo. En una temporada dura, con muchos jugadores en el foco (muchos de ellos abandonaron el club), el portugués nunca estuvo cuestionado por su profesionalidad más allá de que en momentos puntuales las cosas no salieran. Lo mismo sucedió en ese proceso en el que la lesión de espalda le había dejado en el dique seco. Pasaban los meses y su vuelta se hacía de rogar hasta tal punto que parecía un tema tabú. Él mismo se encargó de decir cuál era la dolencia en la previa de un encuentro y la realidad es que su calidad se echaba de menos. En Granada, en el Nuevo Los Cármenes, el fútbol fue justo con él. Más allá de que le salgan las cosas o no, Almeida es un buen profesional y lo dicen tanto compañeros como gente del cuerpo técnico. Ha trabajado al máximo para volver a sonreír y el golazo que daba la séptima plaza hacía justicia con un jugador que cuando vio el balón entrar en la portería sintió una emoción enorme.

Uno de los primeros jugadores que subió la foto de Almeida con su gol fue Mosquera. El central muestra fuera del campo que es un jugador de peso y que además es uno de los protagonistas de que reine ese bueno ambiente. Otro de esos futbolistas que siempre tiene una palabra buena para sus compañeros es Sergio Canós, quien dibujó unos corazones en su cuenta de instagram en una jornada especial para el portugués. Jesús Vázquez también apuntó al centrocampista y dejó claro que el vestuario está unido: «feliz por ti amigo», aseguró, al igual que Guillamón que también fue en ese sentido con «muy feliz por ti, te lo mereces hermano».

Son varios los jugadores que usaron la expresión de ‘chavalo’ como Thierry dejando claro que su compatriota «está de vuelta» o Diego López, quien le puso el siguiente mensaje: «Te lo mereces hermanito. Chavalo mío».

Por otra parte, son varios los jugadores que usaron una varita mágica para referirse al futbolista, entre ellos Yarek, uno de los más jóvenes. Hugo Duro, uno de los más bromistas, tiró también de ese humor para hablar del patido de su compañero Almeida. «No juego mal al balompié, casi me lanzo», señaló el jugador del conjunto valencianista con una foto de celebración cerca de un beso. Pepelu es otro de los que le dio ‘cariño’ al jugador luso, a quien además conoce muy bien. «Parebens», le escribió con un icono de unos aplausos para su actuación en el Nuevo Los Cármenes.