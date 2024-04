La calle no olvida a los ‘viejos rockeros’ de Mestalla

La sociedad valenciana y valencianista no deja atrás sus mensajes de crítica contra la gestión de Meriton a pesar del buen rumbo deportivo que está llevando el equipo de la mano de Rubén Baraja y sus 'nanos'. En el caso de 'It Must Be Love 86' sus muestras reivindicativas a través del arte son bien conocidas en la ciudad, y en esta última acción representada como un cartel de álbum, aúnan un mensaje de resistencia, 'heavy metal' y una unión de varias de las figuras del valencianismo más representativas.

Se trata de un cartel que emula una imagen de la banda 'Metallica' con su singular representación y tipografía, pero en lugar del nombre de la banda, se puede leer la palabra 'Mestalla'. Como las cuatro cabezas de cartel, en lugar de los ilustres rockeros que fundaron la banda en Los Ángeles a principios de los 80', se puede ver la figura de Mundo, máximo goleador histórico del Valencia, Waldo, mito brasileño del Valencia que en tiempo récord se mimetizó con la ciudad y sus costumbres, Kempes, para muchos el mejor jugador que ha vestido la blanquinegra, y David Villa, referente y jugador favorito de muchos de los valencianistas que solo vivimos el Valencia del siglo XXI.

El cartel está pintado cerca de Mestalla, en un muro que continúa paralelo a la Avenida de Aragón antes de toparse con la pared norte del centenario templo y representa la resistencia contra la autoridad y el yugo que ejerce Meriton contra el Valencia y el valencianismo. Se puede leer la frase 'Kill 'em all', 'matadlos a todos' en castellano, nombre del popular álbum que sacó la banda de trash metal en 1983.