El entrenador del Valencia Femenino, Jesús Oliva, apuntó este viernes en la rueda de prensa previa al derbi de este domingo contra el Levante que el equipo quiere "salvar rápido al Valencia" y que, para sellar la permanencia, deben y quieren ganar en un escenario como Mestalla.

"El equipo está preparado, venimos con dinámica positiva y estamos en condiciones de disputar un buen partido desde la humildad y desde el trabajo. Sabemos dónde estamos, en las posiciones en las que estamos (décimas a seis puntos del descenso) y sabemos que va a ser muy difícil, pero estamos ilusionadas", dijo en la sala de prensa de Mestalla.

Oliva expresó que esta semana, pese a no tener a toda la plantilla disponible por los compromisos con sus selecciones, han trabajado para llegar en las mejores condiciones y que las futbolistas sepan lo que tienen que hacer, aunque reconoció que es una semana diferente porque "se palpa que va a haber un gran partido en un escenario que todo el mundo quiere jugar".

"El equipo está trabajando para mejorar la eficacia y está preparado para poder hacerle daño al Levante. Ambos somos conscientes de la importancia del partido y saldremos a ganar", expresó el técnico, que agregó que "el Levante tiene muy buen equipo y así lo demuestra cada semana, les deseo después del partido que entren a Liga de Campeones".

Sobre la mala dinámica de resultados por la que ha pasado el Valencia esta temporada, con rachas de hasta seis partidos sin ganar, Oliva comentó que "ha habido un antes y un después, un año es muy largo y hay veces que no se pasa bien".

"Desde que el entrenador no ve claro el cómo jugar a que somos personas y hay veces cosas fuera del fútbol que te hacen pasarlo también mal. Es difícil trabajar en el día a día y no verlo reflejado en el campo. Hubo un antes y un después, no estamos sacando los puntos que queremos, pero el equipo compite y da otra imagen. Me siento orgulloso", explicó.

Jugar el derbi en Mestalla

Por otro lado, el entrenador valenciano reconoció que está muy ilusionado por jugar en Mestalla. "Llevo desde 2009 en el club, estuve como segundo entrenador en la temporada 2016-17 y voy a debutar como primer entrenador. Para mí es como si me volviera a casar otra vez, tengo la piel de gallina y va a ser de los días más felices de mi vida".

"Al pisar el césped te das cuenta de que es una moqueta, es espectacular, las jugadoras están súper ilusionadas, sobre todo jugadoras como Pauleta Sancho o Claudia Florentino que son valencianas", agregó.

Por último, Oliva, que apuntó que espera que se supere la asistencia del último derbi (8.000 espectadores), agradeció el apoyo de su cuerpo técnico, presentes en la sala de prensa, después de una temporada dura en la que por momentos no ha tenido ganas de seguir entrenando.

"Hacía tiempo que no vivía el apoyo de un 'staff' y me han dado ganas de seguir entrenando. Intentamos que ellas entiendan que no es un partido que se trabaja a nivel individual, que hay que trabajarlo como equipo. Si eso lo entienden lo tenemos mucho más fácil. Lo más importante es el equipo y controlar los egos", finalizó.